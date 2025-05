CLB Công an Hà Nội thua đau đội Thái Lan, HLV Polking nguy cơ mất việc?

Tối 21/5, CLB Công an Hà Nội nhận thất bại cay đắng với tỉ số 2-3 sau loạt sút luân lưu trước Buriram United. Trước đó, họ dẫn 2-0 rồi bị gỡ hòa trong thời gian bù giờ của hiệp 2. Trong hiệp phụ, chính CLB Công an Hà Nội bị dẫn trước rồi lại tìm được bàn quân bình tỉ số.

Với việc không thể vô địch Đông Nam Á như mong muốn, tương lai của HLV Alexandre Polking trở nên bất định. Ban đầu, ông Polking gia nhập CLB Công an Hà Nội với tham vọng có thể đưa đội bóng này giành danh hiệu.

HLV Polking có nguy cơ mất việc.

Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội vẫn thể hiện phong độ kém ổn định ở đấu trường quốc nội. Đến thời điểm này, Nguyễn Quang Hải và đồng đội chỉ có thể phấn đấu cho mục tiêu nằm trong top 3 khi đã kém Nam Định 15 điểm trên bảng xếp hạng. Do đó, CLB Công an Hà Nội muốn ông Polking cần mang về danh hiệu ở các đấu trường cúp.

Cơ hội cuối cùng của chiến lược gia này sẽ là đấu trường Cúp Quốc gia, nơi ông sẽ phải đối đầu với đồng nghiệp Velizar Popov ở CLB Thể Công Viettel. Nếu không vô địch, nhiều khả năng HLV Polking sẽ mất việc.

Trên lý thuyết, CLB Công an Hà Nội vẫn còn cơ hội vô địch V.League. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi họ thắng 5 trận còn lại trong mùa giải, đồng thời CLB Nam Định, Hà Nội không tăng thêm số điểm.

Huấn luyện viên Alexandre Polking gia nhập CLB Công an Hà Nội vào tháng 5/2024, không lâu sau khi chia tay đội tuyển Thái Lan. Trải qua thời gian thành công và thống trị bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan bắt đầu sa sút và không giành được thành tích tốt ở cấp độ châu lục. Sau trận thua đội tuyển Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định sa thải ông Alexandre Polking.

HLV Polking từng dẫn dắt U23 Thái Lan vào năm 2012. Ông có được danh tiếng với 2 lần giành ngôi á quân Thai League. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhà cầm quân này vô địch AFF Cup 2 lần, giành huy chương bạc SEA Games. Ông Polking yêu thích bóng đá tấn công và thường áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 thay vì hệ thống 3 trung vệ như ông Park Hang Seo và ông Philippe Troussier.