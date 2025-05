CLB Công an Hà Nội nhận thưởng lớn

Tối 30/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội đánh bại PSM Makassar với tỷ số 2-0 trong trận bán kết lượt về (chung cuộc 2-1 sau 2 lượt trận) Cúp Đông Nam Á. Đại diện của bóng đá Việt Nam giành quyền vào chung kết giải đấu cấp khu vực.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng động viên cho câu lạc bộ Công an Hà Nội 400 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ Công an cũng thưởng cho đội bóng 300 triệu đồng. Tổng cộng 2 khoản thưởng nóng mà câu lạc bộ Công an Hà Nội nhận được sau trận đấu là 700 triệu đồng.

Sau khi thua 0-1 ở lượt đi, câu lạc bộ Công an Hà Nội cần thắng PSM Makassar với cách biệt ít nhất 2 bàn trong trận bán kết lượt về để giành quyền vào chung kết Cúp Đông Nam Á. Hai tình huống phạt góc giúp đội bóng Việt Nam lật ngược tình thế thành công.

Tấn công dồn dập và áp đảo đối thủ, phải đến đầu hiệp 2 CLB Công an Hà Nội mới tìm được bàn thắng đầu tiên. Từ cú đá phạt góc của Nguyễn Quang Hải, Hugo Gomes dứt điểm cận thành ghi bàn. Không lâu sau đó, Quang Vinh kiến tạo để Bùi Hoàng Việt Anh sút tung lưới đội bóng Indonesia.

CLB Công an Hà Nội vào chung kết Cúp Đông Nam Á

Lợi thế nghiêng về CLB Công an Hà Nội. Makassar buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, các cầu thủ Công an Hà Nội vẫn kiểm soát trận đấu. Đội bóng Indonesia không tạo ra sức ép đáng kể cho hàng thủ đội chủ nhà. Các học trò của huấn luyện viên Alexandre Polking bảo toàn tỷ số 2-0 đến hết trận lượt về và giành quyền vào chung kết.

Tại Cúp Đông Nam Á 2024-2025, CLB Công an Hà Nội là một trong 2 đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự. Đội còn lại là Thanh Hóa không vượt qua vòng bảng. Nguyễn Quang Hải và đồng đội giành được 5 chiến thắng và chỉ thua 1 trận - thất bại 0-1 trước chính PSM Makassar ở bán kết lượt đi.

CLB Công an Hà Nội sẽ gặp 1 đại diện của Thái Lan ở chung kết. Đối thủ của đội bóng Việt Nam là Pathum United hoặc Buriram United.