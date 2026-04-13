CLB Công an Hà Nội có chủ tịch mới

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội sẽ là tân chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cùng Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đã có mặt động viên các cầu thủ trong trận đấu giữa PVF-CAND và CLB Công an Hà Nội ở vòng 18 V.League. Trận này, đội bóng ngành công an hòa đối thủ với tỉ số 1-1 khi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn đáng tiếc.

Trên trang chủ của đội, CLB Công an Hà Nội thông báo: " Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã phân công đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội, thay cho đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải, người vừa được phân công đảm nhiệm cương vị Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp quan trọng của đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải trong quá trình xây dựng nền móng và phát triển CLB thời gian qua.

Việc kiện toàn công tác nhân sự lãnh đạo CLB là bước tiếp nối quan trọng, góp phần bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển bền vững của Câu lạc bộ trong giai đoạn mới ".

Ở giai đoạn trước đây, Thiếu tướng Dương Đức Hải đóng góp rất lớn vào thành công của CLB Công an Hà Nội với một loạt danh hiệu ở đấu trường quốc nội.

Thời điểm này, CLB Công an Hà Nội đang hơn đối thủ xếp sau Thể Công Viettel đến 7 điểm trong cuộc đua vô địch V.League.