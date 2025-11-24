CLB Công an Hà Nội 'chơi đẹp', nhường Đình Bắc để U22 Việt Nam đá SEA Games

Trước đó, CLB CAHN chỉ để 1 trong 3 thành viên của U22 Việt Nam thuộc biên chế đội bóng này tham dự từ đầu SEA Games 33. Đó là trung vệ Lý Đức. Còn 2 cầu thủ Minh Phúc và Đình Bắc sẽ chỉ được hội quân sau trận đấu với Lào tại vòng bảng (ngày 4/12). Lý do vì đầu tháng sau, CAHN sẽ phải cày ải trên nhiều mặt trận. SEA Games không phải sự kiện của FIFA nên các CLB không phải nhượng bộ đội tuyển.

Nhiều đội bóng ở Malaysia, Indonesia và Thái Lan thậm chí còn không để quân cho đội U22 quốc gia dự SEA Games 33. Vì vậy, động thái từ phía CAHN là có thể hiểu được. Đây là quyết định hợp lý với tình hình thực tế của các bên.

CAHN thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á vào ngày 3/12 và Cúp C2 châu Á lần lượt vào các ngày 27/11 và 11/12. Theo dự định, họ sẽ chỉ để Đình Bắc và Minh Phúc hội quân sau ngày 4/12, tức 2 cầu thủ này chỉ có cơ hội dự trận gặp Malaysia tại vòng bảng (12/12). Một trường hợp khác là Lý Đức thì được CAHN đặc cách cho tham dự cả chiến dịch SEA Games 33 .

CAHN quyết định 'nhường' Đình Bắc cho đội tuyển

Quyết định này cho thấy CAHN rất cần Đình Bắc và Minh Phúc ở chặng đường gian nan trên khi họ rất cần điểm để đi tiếp ở 2 mặt trận quốc tế. Minh Phúc có thể leo biên bền bỉ, lại tích cực xuất hiện trong vòng cấm để tạo thành một điểm nổ chất lượng của CLB trong khi Đình Bắc là “mũi khoan” hiệu quả ở hai cánh.

Nhưng trong động thái mới nhất, HLV Mano Polking khẳng định sẽ hy sinh vì U22 Việt Nam. “Đình Bắc và Minh Phúc sẽ được ban huấn luyện tạo điều kiện lên tập trung U22 Việt Nam ngay từ đầu”, HLV Polking xác nhận trong buổi họp báo sau trận thua Thể Công Viettel.

Như vậy, Đình Bắc và Minh Phúc coi như đã hoàn tất lịch thi đấu cho CLB chủ quản trong năm 2025. Ngay sau trận đấu ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26, họ sẽ di chuyển vào miền Nam để tham gia đợt hội quân ngắn ngày của đội tuyển trước khi lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33. Việt Nam chung bảng Lào và Malaysia. Trận ra quân của đội tuyển là ngày 4/12 và ngày 12/12, đội sẽ đấu Malaysia.