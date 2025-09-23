CLB CAND T&T tỏa sáng, vô địch sân chơi Các đội mạnh quốc gia 2025

Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2025 có sự góp mặt của gần 130 tay vợt xuất sắc từ 12 đội mạnh trên toàn quốc tham gia tranh tài và tìm kiếm suất tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12. Lễ khai mạc giải diễn ra tối 21/9, còn giải sẽ diễn ra từ ngày 19-28/9 tại Nhà thi đấu Vĩnh Phúc, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ.

Chiều nay, trận Chung kết nội dung bóng bàn đồng đội nam đã diễn ra giữa CLB CAND T&T với Hải Phòng 1. Trước đó ở Bán kết, CAND T&T đã thắng Quân Đội 3-0, còn Hải Phòng 1 thắng Hà Nội 1 3-2.

Ở trận Chung kết, CLB CAND T&T đã chiến thắng áp đảo Hải Phòng 1 với tỷ số 3-0. Các cặp đấu bao gồm Đinh Anh Hoàng - Nguyễn Duy Phong (3-1), Lê Đình Đức - Nguyễn Đức Tuân (3-1), Tạ Hồng Khánh - Đoàn Bá Tuấn Anh (3-1).

Chia sẻ về tấm HCV của các học trò, HLV phía CLB CAND T&T - Vũ Mạnh Cường nói: “Vô địch ở giải quốc gia đã khó, giữ được chức vô địch đồng đội rất là khó. Nên đây là thành tích mà cả BHL và các VĐV đều rất vui. Cần biết rằng các đối thủ như Hà Nội với Hải Phòng đều sở hữu những VĐV tốt. Về mặt cơ bản thì tôi hài lòng với những gì các VĐV đã thể hiện, kĩ thuật, rồi việc tập luyện, thái độ thi đấu… mọi thứ tương đối ổn định”.

Ba tay vợt đoạt HCV cho CLB CAND T&T. Ba tay vợt đoạt HCV cho CLB CAND T&T.

Trong những giải gần đây, CLB bóng bàn CAND T&T càng đánh càng hay, duy trì phong độ rất ổn định, liên tục đoạt nhiều HCV ở các giải trong nước. Tại giải Các đội mạnh quốc gia 2025 này, CLB CAND T&T còn đặt kỳ vọng đoạt thêm nhiều danh hiệu nữa. Và các đối thủ hẳn sẽ phải rất vất vả để cạnh tranh với họ.

Cụ thể, HLV Vũ Mạnh Cường chia sẻ: “Hiện tại giải còn 5 nội dung nữa là đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ. Chỉ tiêu của CLB là 1 Vàng, 1 Bạc, 1 Đồng tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao vượt được con số ấy. Tất nhiên không thể nói trước được, hôm nay có thể VĐV chơi thế này, mai lại thế khác”.

Theo lịch, chung kết đôi nam, đôi nữ tổ chức lúc 19h00 ngày 25/9, trong khi chung kết đơn nam, đơn nữ cùng lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 28/9.

Hướng về tương lai xa hơn vào cuối năm, khi SEA Games 33 diễn ra, HLV Vũ Mạnh Cường đặt niềm tin vào 3 học trò: “Bộ môn bóng bàn vẫn chưa điền danh sách chính thức để tham dự SEA Games nên chưa có gì chắc chắn cả, mọi thứ cũng chỉ tương đối thôi. Tuy nhiên, với CLB bóng bàn CAND T&T, tôi kỳ vọng vào các em Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức và Mai Ngọc. Các em là những tay vợt nam nữ nổi trội và có thể tạo nên bất ngờ ở SEA Games tới”.