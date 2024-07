Thủ thành Patrik Lê Giang gia nhập CLB Công an Hà Nội từ giữa tháng 6/2023 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Đến mùa giải 2024, thủ thành sinh năm 1992 chuyển đến khoác áo CLB TP.HCM theo bản hợp đồng cho mượn.

Trong màu áo CLB TP.HCM, Patrik Lê Giang chơi xuất sắc giúp đội chủ sân Thống Nhất cán đích ở vị trí thứ 4 tại V-League 2023/2024, thành tích gây bất ngờ lớn với nhiều người.

Sau khi mùa giải 2023/2024 khép lại, Patrik Lê Giang đã trở lại Hà Nội và có buổi làm việc với lãnh đạo CLB Công an Hà Nội. Patrik Lê Giang đã bày tỏ mong muốn có thể tiếp tục khoác áo CLB Công an Hà Nội, anh cũng hy vọng có thể nhập tịch trong tương lai để cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

CLB CAHN đón Patrik Lê Giang trở lại?

Về phía CLB Công an Hà Nội, lãnh đạo của đội bóng luôn tạo điều kiện cho các cầu thủ có cơ hội thi đấu và cống hiến. Đồng thời, lãnh đạo CLB đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Patrik Lê Giang. Đôi bên quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với nhau ở mùa giải tiếp theo.

Tuy nhiên, ngay sau khi CLB Công an Hà Nội thông báo về tương lai của Patrik Lê Giang thì thủ thành này đã phản hồi lại lại trên facebook cá nhân của mình rằng vẫn chưa ký gia hạn hợp đồng với đội bóng ngành công an. Thủ môn này cho biết, sau Gala V-League 2023/2024 vào chiều mai 9/7 thì anh sẽ bay trở lại Slovakia. Hợp đồng hiện tại của Patrik Lê Giang với CLB Công an Hà Nội sẽ hết hạn vào ngày 25/7/2024.

Được biết, CLB Công an Hà Nội đang cho cầu thủ xả trại sau khi V-League 2023/2024 khép lại. Dự kiến thầy trò HLV Polking sẽ hội quân trở lại vào ngày 21/7 để chuẩn bị cho Giải bóng đá vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/2025.