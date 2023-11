Trên trang chủ của mình, nhà đương kim vô địch V-League viết: "Chào mừng tân HLV trưởng Gong Oh Kyun. Chúc cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ sớm hòa nhập được với môi trường V-League và gặt hái được những thành công cùng đội bóng Thủ đô".

CLB CAHN chính thức ra mắt HLV Gong Oh Kyun.

HLV Gong Oh Kyun sẽ ngồi vào ghế nóng tại CAHN FC thay cho HLV Trần Tiến Đại. Theo lịch thi đấu, CLB CAHN sẽ gặp HAGL vào ngày 25/11 trong khuôn khổ vòng 1 Cúp Quốc gia 2023/2024. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Gong Oh Kyun dưới vai trò tân HLV đội bóng ngành Công an.



HLV Gong sinh năm 1974, từng dẫn dắt U23 Việt Nam đá giải U23 châu Á năm 2022. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh khi khuyến khích các cầu thủ trẻ tự tin cầm bóng, phối hợp ngắn và chơi tấn công.

U23 Việt Nam kết thúc giải đấu này ở tứ kết khi chỉ chịu thua Saudi Arabia, đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch. Sau khi chia tay U23 Việt Nam, HLV Gong không dẫn dắt đội bóng nào trong hơn 1 năm qua trước khi đạt thỏa thuận làm ''thuyền trưởng'' của CLB CAHN.