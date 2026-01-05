Chuyện tình tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam và kình ngư vô địch SEA Games

Những ngày qua, người hâm mộ xôn xao trước thông tin một nữ tuyển thủ bóng chuyền nổi tiếng đang hẹn hò với “kình ngư số 1” của làng bơi Việt Nam. Nhân vật chính là chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - gương mặt quen thuộc từng thống trị đường đua xanh tại SEA Games cũng như các giải đấu châu Á.

Tín hiệu đầu tiên xuất hiện từ một đoạn video được Lâm Oanh đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc hẹn hò nhưng khéo léo giấu kín diện mạo bạn trai.

Dù vậy, với những dữ kiện quen thuộc, danh tính chàng trai nhanh chóng được “giải mã”. Sau đó không lâu, nữ vận động viên tiếp tục chia sẻ loạt hình ảnh du lịch đầu năm, gián tiếp xác nhận mối quan hệ khi các chi tiết trùng khớp với Nguyễn Huy Hoàng.

Cặp đôi được cho là đã cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ tại Côn Đảo cùng những bức ảnh nắm tay dạo biển, sánh bước trên đường hay khoảnh khắc tựa vai ngắm biển.

Trước khi công khai, Lâm Oanh và Huy Hoàng từng để lộ nhiều dấu hiệu thân thiết. Tại SEA Games 33, các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam có mặt trên khán đài cổ vũ Huy Hoàng thi đấu. Trong bức ảnh chụp chung sau đó, Lâm Oanh tỏ ra khá ngại ngùng khi đứng cạnh chàng kình ngư sinh năm 2000.

Đoàn Thị Lâm Oanh sinh năm 1998, hiện là chuyền hai chủ lực của CLB Binh chủng Thông tin và đội tuyển quốc gia. Cô được đánh giá cao bởi lối chơi thông minh, khả năng điều phối quyết đoán và tinh thần cầu tiến. Ngoài sân đấu, Lâm Oanh sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư.

Cuối năm 2023, nữ vận động viên người Quảng Bình (cũ) từng có quãng thời gian xuất ngoại thi đấu tại Thái Lan trong màu áo Supreme Chonburi E.Tech. Trải nghiệm này giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân, trở thành một trong những chuyền hai xuất sắc nhất Việt Nam hiện tại.

Ở cấp độ đội tuyển, Đoàn Thị Lâm Oanh lần đầu được triệu tập lên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào năm 2019. Trải qua nhiều giải đấu quốc tế, chuyền hai sinh năm 1998 ngày càng cho thấy vai trò quan trọng trong lối chơi của đội. Trong 3 năm qua, cô là một trong những nhân tố góp phần tạo nên dấu ấn thành tích cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở đấu trường khu vực và châu lục như 3 lần vô địch giải bóng chuyền châu Á, vô địch SEA V.League 2025, huy chương bạc SEA Games 31, 32, 33, tham dự giải bóng chuyền thế giới…

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt từng dành nhiều lời ghi nhận cho học trò. Theo ông, điểm mạnh lớn nhất của Lâm Oanh nằm ở tinh thần cầu tiến, luôn sẵn sàng tiếp thu và điều chỉnh khi ban huấn luyện đưa ra yêu cầu chiến thuật. “Oanh chịu khó học hỏi, biết thay đổi để phù hợp với từng trận đấu và đối thủ”, ông Kiệt đánh giá.

Huấn luyện viên Tuấn Kiệt cũng cho biết, Lâm Oanh sở hữu tố chất phù hợp với vị trí chuyền hai nhờ khả năng đọc tình huống tốt, sự quyết đoán trong phân phối bóng và tư duy chiến thuật linh hoạt. Chính những yếu tố này giúp cô dần khẳng định chỗ đứng vững chắc trong đội hình tuyển quốc gia, bên cạnh việc duy trì phong độ ổn định tại câu lạc bộ.