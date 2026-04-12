Chuyện tình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My: Từ công khai sánh đôi ở cuộc thi Hoa hậu đến đám cưới cổ tích náo loạn MXH một thời

Trong dàn couple đình đám của làng bóng đá Việt, chuyện tình giữa Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từng là “content quốc dân” khiến MXH bàn tán xôn xao suốt một thời gian dài. Không chỉ bởi trai tài gái sắc, mà còn vì hành trình yêu đương kín đáo nhưng cái kết lại quá đỗi viên mãn - một đám cưới đẹp như cổ tích ngoài đời thực.

Bắt đầu từ “crush Hoa hậu” và những hint ngọt lịm

Mối duyên của Văn Hậu - Hải My được cho là bắt đầu từ khoảng năm 2020, khi Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu gặp gỡ qua mối quan hệ thân quen của bố Doãn Hải My. Văn Hậu từng thừa nhận đã phải lòng cô tiểu thư Hà thành từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên cả hai xuất hiện công khai cùng nhau là khi Văn Hậu đến ủng hộ Doãn Hải My ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nơi cô lọt Top 10 chung cuộc và nhận danh hiệu Người đẹp tài năng.

Thời điểm đó, dân mạng đã bắt đầu “soi” ra những tương tác đầy ẩn ý giữa hai người, đồn đoán về chuyện hẹn hò cũng nhen nhóm. Dù không công khai ngay từ đầu, nhưng loạt hint như follow nhau, thả tim, xuất hiện cùng hội bạn chung… khiến netizen gần như “đoán trúng phóc”. Cặp đôi chọn cách yêu kín đáo, không phô trương nhưng đủ để người ngoài cảm nhận được sự gắn kết.

Văn Hậu ủng hộ Hải My ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Cả hai có 2 năm hẹn hò kín tiếng rồi mới công khai mối quan hệ

Yêu đương kín tiếng nhưng bền chặt

Trong suốt thời gian hẹn hò, Văn Hậu và Hải My hiếm khi chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư. Không drama, không phát ngôn gây sốc, cả hai giữ hình ảnh sạch sẽ và ổn định. Sau 2 năm yêu đương kín tiếng, cả hai mới công khai mối quen hệ và thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau nhiều hơn. Một năm tiếp đến, Văn Hậu cầu hôn Doãn Hải My cực lãng mạn, chuyện tình trai tài gái sắc bậc nhất làng bóng đá đã có "happy ending".

Đám cưới cổ tích gây bão toàn cõi mạng

Sau thời gian dài yêu đương, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới được ví như “truyện cổ tích ngoài đời thực”. Từ không gian, decor đến dàn khách mời đều khiến dân mạng phải trầm trồ.

Hình ảnh cô dâu Doãn Hải My trong váy cưới lộng lẫy, sánh đôi cùng chú rể Đoàn Văn Hậu bảnh bao nhanh chóng phủ sóng khắp các nền tảng. Từng khoảnh khắc trong hôn lễ đều trở thành chủ đề bàn tán, chia sẻ rầm rộ.

Không chỉ đẹp về hình thức, đám cưới còn ghi điểm bởi cảm xúc chân thật: ánh nhìn, cử chỉ của cô dâu chú rể dành cho nhau khiến ai xem cũng cảm nhận được sự yêu thương.

Văn Hậu Hải My làm đám cưới vào năm 2023

Đám cưới của cả hai đẹp như cổ tích đời thực

Đôi trai tài gái sắc khiến triệu người ngưỡng mộ

Đám cưới cổ tích ngày ấy viral khắp MXH

Thời điểm diễn ra đám cưới, gần như mọi “ngóc ngách” MXH đều tràn ngập hình ảnh và video về cặp đôi. Từ Facebook, TikTok đến Instagram, đâu đâu cũng thấy dân mạng bàn luận về “đám cưới cổ tích” này.

Nhiều người không ngần ngại gọi đây là một trong những đám cưới được quan tâm nhất của dàn cầu thủ Việt, bởi hội tụ đủ yếu tố: Đàng trai là cầu thủ nổi tiếng, đàng gái thuộc top nhan sắc Hoa hậu. Chuyện tình của cả hai đẹp, ít drama cùng hôn lễ hoành tráng, chỉn chu đến nay vẫn được ngưỡng mộ không ngớt.