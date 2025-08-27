Chuyện tình cực ngọt của Taylor Swift và Travis Kelce: Từ chiếc vòng in số điện thoại đến cầu hôn lãng mạn trong rừng

Chỉ một dòng trạng thái ngắn gọn trên Instagram: "Your English teacher and your gym teacher are getting married", Taylor Swift đã khiến toàn thế giới "nổ tung" vì hạnh phúc. Sau hơn 2 năm hẹn hò, "công chúa nhạc pop" chính thức nhận lời cầu hôn từ ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce. Cái kết ngọt lịm này khiến fan khắp nơi từ Swifties đến fan NFL đều vỡ òa cảm xúc.

Taylor Swift đã đồng ý lời cầu hôn của Travis Kelce

Cái duyên bắt đầu từ… một chiếc vòng tay

Chuyện tình lãng mạn này khởi đầu khá bất ngờ. Hè 2023, Travis Kelce công khai việc anh muốn tặng Taylor một chiếc vòng tay "friendship bracelet" có khắc số điện thoại của mình. Dù khi đó chưa được hồi đáp, nhưng hành động dễ thương ấy đã trở thành "mồi lửa" mở ra một trong những mối tình hot nhất Hollywood.

Chỉ vài tháng sau, Taylor xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho Chiefs, còn Travis thì lặng lẽ đứng dưới sân, mỉm cười khi thấy bạn gái ăn mừng bàn thắng. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng viral, biến họ thành cặp đôi được cả thế giới theo dõi.

Taylor Swift thường xuyên xuất hiện ủng hộ bạn trai trong các trận đấu bóng bầu dục

Cặp đôi song hành giữa hai "vũ trụ"

Nếu khi ấy Taylor Swift đang làm mưa làm gió với Eras Tour - tour diễn được xem là hoành tráng nhất lịch sử âm nhạc, thì Travis Kelce cũng đang "làm vua" tại NFL cùng Kansas City Chiefs. Anh sở hữu tới 3 chiếc nhẫn Super Bowl, 10 lần dự Pro Bowl và được gọi là "tight end vĩ đại nhất lịch sử".

Hình ảnh Taylor mặc áo số 87 của Travis trên khán đài, hay cảnh Kelce bay đến tận Argentina để xem bạn gái diễn, đã trở thành "chứng nhân" cho tình yêu vượt biên giới âm nhạc - thể thao. Fan thậm chí còn đùa rằng: "Taylor giúp NFL hút thêm khán giả nữ, còn Travis khiến Swifties quan tâm đến bóng bầu dục".

Cặp đôi vàng của làng thể thao - giải trí luôn chiếm trọn spotlight khi song hành cùng nhau

Màn cầu hôn trong mơ

Theo truyền thông Mỹ, Travis đã chuẩn bị một màn cầu hôn cực lãng mạn giữa khung cảnh rừng xanh tĩnh lặng. Và khi Taylor khoe chiếc nhẫn đính hôn vintage trên Instagram, cư dân mạng chỉ còn biết thốt lên: "Truyện cổ tích là có thật!".

Nguồn tin còn tiết lộ, Ý có thể là nơi cặp đôi tổ chức hôn lễ hoặc tuần trăng mật. Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng với sức ảnh hưởng của Taylor và Travis, đám cưới này chắc chắn sẽ trở thành sự kiện toàn cầu, chẳng khác gì một "Super Bowl" phiên bản showbiz.

Tình yêu quyền lực và đầy cảm hứng

Không chỉ đẹp ở bề ngoài, chuyện tình Taylor Swift - Travis Kelce còn mang đến cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ. Đó là hình ảnh cô gái quyền lực nhất làng nhạc thế giới tìm được một bờ vai vững chắc, và chàng cầu thủ tưởng như "siêu sao lạnh lùng" lại hết mực dịu dàng khi ở bên người mình yêu.

Từ một chiếc vòng tay nhỏ xíu, đến hàng loạt khoảnh khắc viral khắp sân khấu - sân cỏ, giờ đây tình yêu ấy đã được "chốt đơn" bằng một chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh. Và fan thì chỉ còn đếm ngược tới ngày Taylor Swift chính thức trở thành "cô dâu" trong đám cưới được mong chờ nhất thế giới.