Chuyện tình "chị em" giữa MC Huyền Trang Mù Tạt và Đức Huy gây sốt, ảnh cưới chứng minh "ai là nóc nhà"

Sau những bộ ảnh "pre-wedding" theo mô-típ quen thuộc với váy cưới lộng lẫy, khung cảnh cổ tích, mới đây, bộ ảnh của tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt thực hiện trên sân bóng tiếp tục gây chú ý bởi phong cách nổi bật. Sắc đỏ rực của khán đài, màu áo thi đấu và không khí đặc trưng của sân cỏ, bộ ảnh điểm ở cách hai nhân vật chính kể câu chuyện tình yêu của mình qua từng khung hình đậm phong cách cầu thủ - nghề nghiệp của chú rể, và cũng là cơ duyên đưa cặp đôi quen biết nhau.

Trong không gian phòng thay đồ - nơi vốn gắn liền với sự chuẩn bị trước mỗi trận đấu - Đức Huy dành cho Mù Tạt ánh mắt yêu thương, nụ cười nhẹ nhàng. Cô dâu trong bộ đồ thi đấu trắng tinh khôi nghịch trái bóng, chú rể ngồi cạnh quan sát với vẻ trìu mến. Khoảnh khắc ấy là một lát cắt đời thường, nơi tình yêu nảy nở từ những điều giản dị nhất.

Khi bước ra sân, nhịp điệu của bộ ảnh thay đổi rõ rệt. Cô dâu chú rể tái hiện các khoảnh khắc của một trận đấu, tạo nên một chuỗi hình ảnh giàu năng lượng. Những cái nắm tay, những bước chạy song hành hay ánh nhìn đối diện đều mang màu sắc của thể thao, lại đầy hơi thở tình yêu.

Hình ảnh cô dâu đặt chân lên trái bóng, đối diện chú rể như một màn “đối đầu” nhẹ nhàng đã trở thành điểm nhấn thú vị cho mối quan hê. Khung hình chú rể hớn hở chạy trên sân, cô dâu đuổi theo phía sau với nụ cười rạng rỡ và giơ 2 tay thể hiện niềm vui chiến thắng đã thể hiện rõ, trong tổ ấm mới của Đức Huy và Mù Tạt, cô dâu chính là "nóc nhà".

Thực tế, trong câu chuyện tình "chị em" của Đức Huy và Mù Tạt, cô nàng vẫn luôn là người được chiều chuộng, nâng niu, ngay cả khi đã làm dám cưới, Đức Huy vẫn gọi Mù Tạt là "chị" đầy tôn trọng và nghe lời tuyệt đối. Và ở bộ ảnh cưới mang phong cách “trận đấu” này, đôi trai tài gái sắc đã thành công thể hiện một tình yêu trẻ trung, tự nhiên và đầy năng lượng, cả hai người như những đồng đội của nhau bước vào hôn nhân đầy hạnh phúc trong tương lai.

