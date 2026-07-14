Chuyện thật như đùa: Tuyển Senegal dùng bác sĩ chuyên phụ sản chữa chấn thương ở World Cup

Chủ tịch LĐBĐ Senegal tiết lộ đội tuyển đã phải làm việc với bác sĩ sản phụ khoa suốt một thập kỷ.

Bóng đá Senegal tiếp tục rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng sau kỳ World Cup 2026 thất vọng. Mới đây, Liên đoàn Bóng đá nước này (FSF) đã khiến dư luận chấn động khi thừa nhận bác sĩ trưởng phụ trách y tế của đội tuyển quốc gia suốt 10 năm qua thực chất là một bác sĩ chuyên khoa sản phụ.

Thông tin gây sốc này được ông Abdoulaye Fall, Chủ tịch FSF, công bố trong buổi họp báo báo cáo kết quả cuộc kiểm toán nội bộ của liên đoàn. Ông Fall thừa nhận: "Tôi mới phát hiện gần đây rằng bác sĩ Fedior thực tế là bác sĩ sản phụ khoa. Người đứng đầu bộ phận y tế của đội tuyển quốc gia hoàn toàn không có chuyên môn phù hợp để theo dõi sức khỏe và điều trị cho các cầu thủ".

Quyết định thanh tra toàn diện được FSF đưa ra sau khi tuyển Senegal trải qua chiến dịch World Cup 2026 đầy bất ổn, đỉnh điểm là việc bị đội tuyển Bỉ loại ở vòng 32 đội. Không chỉ thất bại về mặt chuyên môn dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng với HLV Pape Thiaw, nội bộ đội bóng Tây Phi còn rúng động bởi hàng loạt bê bối liên quan đến kỷ luật, tiệc tùng và quản lý tài chính yếu kém.

Tuyển Senegal đầy bất ổn sau World Cup (Ảnh: Getty)

Đáng chú ý, việc thiếu chuyên môn của bác sĩ Fedior đã âm ỉ để lại hệ lụy trong suốt một thập kỷ qua. Chủ tịch FSF tiết lộ rằng nhiều tuyển thủ quốc gia từ lâu đã bày tỏ sự hoài nghi và đánh mất niềm tin vào bộ phận y tế. Sự thiếu an tâm trong quá trình điều trị và hồi phục chấn thương đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cũng như phong độ thi đấu của các ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu.

Sau khi bê bối hy hữu này bị phanh phui, FSF đã lập tức thực hiện cuộc cải tổ triệt để. Chủ tịch Abdoulaye Fall được giao toàn quyền tái thiết đội tuyển quốc gia, bắt đầu từ việc bổ nhiệm ban huấn luyện mới, tái cấu trúc bộ phận y tế chuyên trách và xây dựng lại toàn bộ quy trình vận hành. Ban lãnh đạo liên đoàn kỳ vọng những thay đổi quyết liệt này sẽ giúp Senegal sớm ổn định phòng thay đồ, lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.



