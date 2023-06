Chuyển nhượng V-League 2023: Hà Nội FC chiêu mộ ngoại binh từ Malaysia

Hà Nội FC chiêu mộ ngoại binh từ giải Malaysia: Hà Nội FC công bố chiêu mộ thành công cầu thủ người Brazil - Herlison Caion. Trước khi đến với đội ĐKVĐ V-League, Herlison Caion đã để lại dấu ấn ở giải VĐQG Malaysia với 14 bàn thắng cho Selangor ở mùa giải trước. Cầu thủ sắp bước sang tuổi 33 cũng từng thi đấu tại Thai League và K-League. Ở đội bóng Thủ đô, tiền đạo thuận chân phải sẽ lựa chọn chiếc áo số 17.

Herlison Caion gia nhập Hà Nội FC. (Ảnh: Hà Nội FC).

Nhiều khả năng Herlison Caion sẽ ra mắt Hà Nội FC trong trận đấu gặp SLNA ở vòng 13 V-League 2023 diễn ra ngày 2/7 trên sân Hàng Đẫy.



Công an Hà Nội ra mắt cầu thủ người Nigeria: Trong trận đấu gặp Hà Tĩnh vào tối 24/6, đội bóng Công an Hà Nội đã tung vào sân cầu thủ ngoại "mới toanh'' mang tên Raphael Success. Chân sút người Nigeria vào sân ở hiệp 2 và ngay lập tức để lại dấu ấn với bàn thắng ở phút 64. Trước khi cập bến Công an Hà Nội, Raphael Success chơi bóng ở Thai League cho Police Tero. Trước đó, cầu thủ này nhiều năm là chân sút hàng đầu của giải VĐQG Myanmar.

Raphael Success ra mắt Công an Hà Nội. (Ảnh: Duy Đức).

Hà Tĩnh cho đội hạng Nhất mượn quân: CLB Hà Tĩnh đã quyết định để tiền đạo Trần Đức Nam gia nhập PVF-CAND theo dạng cho mượn. Cựu cầu thủ U22 Việt Nam không cạnh tranh được với ngoại binh Diallo nên đã rời đi để có thể được thi đấu nhiều hơn.