Chuyển nhượng MU 18/10: Conte xác nhận đến Old Trafford, Matic gia nhập ‘gã khổng lồ’?

Ngân sách chuyển nhượng của MU ở phiên chợ đông?



Theo nguồn tin từ Star Sunday cho biết, ban lãnh đạo Man Utd sẵn sàng đầu tư 70 triệu bảng cho HLV Ole Gunnar Solskjaer chiêu mộ tân binh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ chi tiền nếu cảm thấy Quỷ đỏ đủ sức cạnh tranh danh hiệu Premier League.

Solsa có thể được BLĐ Man Utd cung cấp 70 triệu bảng ở tháng 1 tới

Conte có khả năng dẫn dắt MU

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Antonio Conte đã chia sẻ với tờ Mirror rằng: “Tôi muốn có nhiều kinh nghiệm hơn ở nước ngoài. Tôi nghĩ rằng tôi không phải là người hài lòng với hoàn cảnh dễ dàng. Tôi luôn chọn điều khó khăn nhất”.

Theo suy đoán của truyền thông Anh, những chia sẻ của Conte chính là dấu hiệu xác nhận ngầm của ông với Man Utd về việc chuyển đến Old Trafford.

Liệu Conte có ngồi vào chiếc 'ghế nóng' tại Man Utd?

Barca muốn sở hữu Matic

Mới đây tờ The Sun tiết lộ rằng, Barcelona đã tiếp tục đưa một ngôi sao Man Utd vào tầm ngắm, đó là tiền vệ Nemanja Matic. Trước đó, đội chủ sân Camp Nou cũng đã có ý định muốn sở hữu Van de Beek và Pogba. Vởi việc Matic chỉ còn hợp đồng 18 tháng tại Man Utd thì Barca tin rằng, họ hoàn toàn có thể sở hữu anh với mức giá rẻ.

Matic hiện tại đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nữa

Barca không có khả năng chiêu mộ Pogba

Gần đây xuất hiện một số thông tin cho rằng, người đại diện của Pogba là Mino Raiola đã liên hệ với Barcelona để đàm phán về một thương vụ chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới. Tuy nhiên theo tờ AS, đội bóng xứ Catalan sẽ không thể có được ngôi sao người Pháp do không thể đáp ứng được mức lương quá cao của anh.

Newcastle chiêu mộ Lingard vào tháng 1?

Trong cuộc nói chuyện với Sky Sports chuyên gia bóng đá Paul Merson cho rằng, Newcastle sẽ cố gắng chiêu mộ cầu thủ người Anh vào kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Cũng theo cựu danh thủ Arsenal, Lingard là cầu thủ đẳng cấp hơn bất kỳ cầu thủ nào tại St James’ Park.