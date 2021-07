Chuyển nhượng 13/7: Man City “thọc gậy bánh xe” MU, lộ diện tân binh đầu tiên của Mourinho

Marseille quan tâm tới Coutinho. Barca đang gặp khó khăn về tài chính nên muốn bán Coutinho ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo tờ L'Equipe, Marseille đang dành sự quan tâm tới tiền vệ người Brazil. Ngoài Marseille, AC Milan cũng đang liên hệ với cựu cầu thủ Liverpool.

Man City “bạo chi” để nẫng tay trên mục tiêu của MU. Theo thông tin từ Football Insider, ban lãnh đạo Man City tính chi 90 triệu Bảng để chiêu mộ Jack Grealish ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đáng chú ý, tiền vệ Jack Grealish hiện cũng là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của MU.

Messi sắp chốt tương lai. Theo báo chí Tây Ban Nha, quá trình đàm phán của Barca với Messi đang diễn ra thuận lợi. Trong cuộc trả lời truyền thông mới đây, Chủ tịch Laporta của Barca khẳng định, các cổ động viên có thể lạc quan về việc đội bóng sẽ ký hợp đồng mới với M10.

Napoli từ chối bán người cho MU. Đội chủ sân Old Trafford đang liên hệ để chiêu mộ Giovanni Di Lorenzo để cạnh tranh với Aaron Wan-Bissaka bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, theo thông tin từ báo giới Italia, không có ý định bán người nên rất có thể Quỷ đỏ phải chuyển sang mục tiêu Kieran Trippier của Atletico Madrid.

Rui Patricio gia nhập AS Roma. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thủ thành Rui Patricio đã đạt thỏa thuận gia nhập AS Roma. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chuẩn bị kiểm tra y tế để ký kết hợp đồng. Đây sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của HLV Mourinho ở AS Roma.

Atletico Madrid mở đường cho Saul Niguez ra đi. Theo tờ Daily Mail, Atletico Madrid sẵn sàng chia tay Saul Niguez sau khi đội bóng này chiêu mộ thành công Rodrigo De Paul. Hiện tại, Liverpool là đội dành sự quan tâm lớn tới Saul Niguez./.