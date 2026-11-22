Gioele Giammattei tiết lộ anh đã nằm mơ chi tiết về bàn thắng mình ghi được từ trước đó một ngày.

Tối 20/11, đội tuyển Italy không mấy khó khăn để giành chiến thắng 6-0 trước U17 Jamaica. Đại diện châu Âu đã ghi đến 4 bàn thắng chỉ sau hiệp đấu đầu tiên. Sang đến hiệp 2, U17 Italy tiếp tục chơi thăng hoa và kết thúc cuộc đọ sức với thêm 2 bàn thắng. Trong đó, pha lập công của Gioele Giammattei chính là siêu phẩm đẹp mắt nhất của trận đấu.

Nhưng chính tiền vệ sinh năm 2009 lại khiến tất cả ngỡ ngàng về phát biểu của mình. Anh khẳng định rằng bản thân đã biết trước về bàn thắng này khi đang...nằm ngủ.

Gioele Giammattei được báo mộng về bàn thắng của mình.

“ Không, tôi không đùa đâu. Đêm trước ngày thi đấu, tôi mơ thấy bóng đến từ bên phải và tôi ghi bàn bằng cú sút kiểu xe đạp chổng ngược. Tôi vô cùng hạnh phúc. Chắc chắn tôi sẽ xem lại trận đấu ngay khi trở lại phòng thay đồ ”, Gioele Giammattei trả lời trang chủ FIFA.

Và quả thật, việc Gioele Giammattei được “báo mộng” về bàn thắng không thể xem thường. Từ đường chuyền của Marcello Fugazzola, Gioele Giammattei ngả người móc bóng rất đẹp mắt ở phút 55 và giúp đội nhà nâng tỉ số lên 5-0 trước Jamaica. Thầy trò huấn luyện viên Daniele Franceschini có một trận đấu thuyết phục. Nhà đương kim vô địch châu Âu ghi 6 bàn và giữ sạch lưới.

“ Bí quyết chắc chắn là tinh thần đồng đội. Tất cả chúng tôi đều rất thân thiết và tạo nên một đội Italy mạnh mẽ. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau và đó là sức mạnh lớn nhất của chúng tôi ”, Gioele Giammattei bày tỏ.

Gioele Giammattei trưởng thành từ lò đào tạo trẻ AS Roma danh tiếng. Anh chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ trung tâm. Cầu thủ này vẫn chưa được ra mắt đội một AS Roma tại Serie A Italy. Tuy nhiên, anh vẫn được xem là cái tên có thể tiếp bước các thế hệ danh tiếng như Francesco Totti, De Rossi.

Ở các trận đấu tiếp theo, U17 Italy sẽ gặp Bờ Biển Ngà và Uzbekistan.