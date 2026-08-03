Chuyện ít biết về cuộc chiến gia tộc Beckham: Mẹ chồng - nàng dâu trở mặt chỉ vì một nút like?

Những vết nứt giữa David Beckham, Victoria Beckham và vợ chồng Brooklyn Beckham đã âm ỉ nhiều năm trước khi bùng nổ thành cuộc chiến gia đình gây chấn động.

Gia đình Beckham từng được xem là hình mẫu hoàn hảo của làng giải trí thế giới. Thế nhưng đằng sau những bức ảnh đoàn viên và các bài đăng đầy yêu thương trên mạng xã hội lại là một cuộc xung đột kéo dài nhiều năm, mà theo tiết lộ trong cuốn Brand Beckham của nhà báo Alison Boshoff, nguyên nhân bắt đầu từ những mâu thuẫn rất nhỏ.

Từ bài học của chính David Beckham...

Năm 2008, David Beckham từng thừa nhận anh vô cùng đau khổ khi có giai đoạn gần như cắt đứt liên lạc với cha ruột Ted Beckham suốt hai năm vì những bất đồng xoay quanh cuộc hôn nhân với Victoria. Khi ấy, Ted không tin tưởng Victoria và cho rằng cô khiến con trai ngày càng xa gia đình.

Ít ai ngờ gần hai thập kỷ sau, David lại rơi vào hoàn cảnh gần như tương tự với con trai cả Brooklyn Beckham. Brooklyn kết hôn với nữ diễn viên Nicola Peltz - con gái tỷ phú người Mỹ Nelson Peltz. Theo nhiều nguồn tin, David và Victoria dần cảm thấy con trai bị ảnh hưởng quá nhiều bởi người vợ mới cưới, thậm chí cho rằng bản sắc của Brooklyn đang bị "nuốt chửng".

Trong tuyên bố dài sáu trang đăng tải đầu năm nay, Brooklyn từng gây chấn động khi tiết lộ trước đám cưới, một số thành viên gia đình nói với anh rằng Nicola "không phải người trong nhà".

Ảnh: Getty

Ảnh: IGNV

Một nút "like" cũng đủ tạo nên khoảng cách

Theo Alison Boshoff, dấu hiệu rạn nứt đầu tiên xuất hiện từ năm 2021. Khi Brooklyn và Nicola tham dự Met Gala, Nicola lựa chọn mặc thiết kế của Valentino thay vì thương hiệu Victoria Beckham. Điều khiến nhiều người chú ý là David và Victoria không hề nhấn "like" bất kỳ bức ảnh nào có Nicola.

Không lâu sau, Brooklyn tiếp tục ca ngợi Valentino và Givenchy trên Instagram nhưng vẫn không nhận được sự tương tác từ bố mẹ. Đặc biệt, khi cặp đôi lên bìa Vogue Hong Kong, David và Victoria chỉ "like" phiên bản có riêng Brooklyn, còn bức ảnh xuất hiện cả Nicola thì hoàn toàn bị bỏ qua. Những người thân thiết với Victoria cho rằng đây không phải sự vô tình mà là cách cựu thành viên Spice Girls thể hiện sự không hài lòng.

Ảnh: Getty

Cuộc chiến vì... chính cái tên Beckham

Mâu thuẫn leo thang vào đầu năm 2022, chỉ vài tháng trước lễ cưới. Theo cuốn sách, sau khi David Beckham bán phần lớn cổ phần công ty DB Ventures cho Authentic Brands Group, các con được yêu cầu ký thỏa thuận liên quan đến quyền sử dụng thương hiệu mang họ Beckham.

Romeo đồng ý ký, nhưng Brooklyn từ chối. Phía Brooklyn cho rằng thỏa thuận này khiến anh mất quyền kiểm soát chính tên tuổi của mình trong tương lai. Trong bài đăng Instagram, Brooklyn cáo buộc bố mẹ đã nhiều lần gây sức ép, thậm chí tìm cách thuyết phục anh ký trước ngày cưới vì điều đó liên quan trực tiếp đến thương vụ kinh doanh của gia đình. Ngược lại, nguồn tin thân cận nhà Beckham phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định thỏa thuận chỉ nhằm bảo vệ quyền thương hiệu cho các con.

Ảnh: Getty

Đám cưới trở thành bước ngoặt

Không khí căng thẳng khiến hai gia đình gần như không còn nói chuyện với nhau trước lễ cưới của Brooklyn và Nicola vào tháng 4/2022. Sau đó, Nicola tiếp tục phủ nhận tin đồn bất hòa trong một cuộc phỏng vấn nhưng cũng thừa nhận: "Không gia đình nào hoàn hảo".

Brooklyn thì khẳng định vợ luôn là ưu tiên số một và anh sẽ luôn đứng về phía Nicola. Theo tiết lộ trong sách, phát ngôn này khiến David Beckham vô cùng tức giận. Anh được cho là đã nói thẳng với con trai: "Gia đình chúng ta không hành xử như vậy".

Tin đồn bôi nhọ và đám cưới thứ hai không có Beckham

Đến giữa năm 2025, mối quan hệ càng trở nên tồi tệ. Những người thân cận Brooklyn cho rằng liên tục xuất hiện các bài báo mô tả Nicola là người độc đoán, ích kỷ và là nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ. Họ tin những thông tin này xuất phát từ đội ngũ truyền thông thân cận nhà Beckham, điều mà phía David và Victoria chưa từng xác nhận.

Cũng trong năm đó, Brooklyn và Nicola tổ chức một lễ tái thề nguyện riêng tư tại trang trại của gia đình Peltz ở New York. Khoảng 200 khách mời có mặt nhưng không một thành viên nào của gia đình Beckham được mời tham dự. Theo nguồn tin thân cận, cặp đôi muốn tạo ra những ký ức hạnh phúc mới sau khi lễ cưới đầu tiên bị phủ bóng bởi những mâu thuẫn gia đình.

Ảnh: IGNV

Thương hiệu Beckham trước thử thách lớn nhất

Dù mối quan hệ vẫn chưa được hàn gắn, những người thân cận David và Victoria cho biết cả hai chưa bao giờ từ bỏ hy vọng một ngày nào đó Brooklyn sẽ trở về. Theo Alison Boshoff, nghịch lý là biến cố với con trai cả lại khiến David và Victoria gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Đồng thời, công chúng cũng bắt đầu nhìn họ như một gia đình bình thường với những tổn thương và mâu thuẫn không khác gì bất kỳ gia đình nào khác.

Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa Brooklyn và bố mẹ vẫn chưa có dấu hiệu được xóa nhòa, "thương hiệu Beckham" đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi gia đình quyền lực này bước vào ánh đèn sân khấu.