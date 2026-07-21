Chuyện ít biết: Người hùng Tây Ban Nha ghi bàn hạ gục Argentina từng mải mê tập rê bóng với... chó, nay vụt sáng thành 'cá mập' World Cup

Ferran Torres trở thành người hùng của Tây Ban Nha với bàn thắng quyết định ở chung kết World Cup 2026.

Ferran Torres chỉ mất một khoảnh khắc để ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Bàn thắng trong hiệp phụ trước Argentina không chỉ mang về chiến thắng 1-0 ở chung kết World Cup 2026 mà còn giúp La Roja lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới.

Đằng sau khoảnh khắc vinh quang ấy là một tuổi thơ rất bình dị tại Foios, thị trấn nhỏ thuộc vùng Valencia. Trong khu vườn của ngôi nhà gia đình, Ferran ngày nào cũng ôm bóng ra tập. Những "đối thủ" đầu tiên của anh không phải bạn bè hay các HLV, mà là những chú chó trong nhà.

Chia sẻ với tạp chí Panenka, tiền đạo 26 tuổi kể rằng anh có khung thành riêng và những chú chó chính là các "trung vệ" bất đắc dĩ. "Tôi không ra ngoài nhiều. Tôi có khung thành, có những chú chó và tha hồ chơi bóng. Có một con lúc nào cũng cố cướp bóng khỏi chân tôi. Sau này nghĩ lại, chính điều đó đã giúp tôi cải thiện khả năng rê bóng".

Niềm đam mê bóng đá theo Ferran từ những năm tháng đầu đời. Những món quà anh nhận được hầu như đều liên quan đến trái bóng, từ bóng đá, ống đồng cho đến giày thi đấu. Đôi giày đầu tiên do mẹ tặng trở thành món đồ yêu thích đến mức Ferran mang cả đến trường. Không lâu sau, nhiều bạn học cũng bắt đầu bắt chước và đi giày đá bóng trong lớp.

Năm 7 tuổi, Ferran gia nhập lò đào tạo trẻ Valencia. Tuy nhiên, hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của anh từng đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Mùa hè năm 12 tuổi, Ferran bất ngờ cao thêm 12 cm chỉ trong vài tháng. Sự phát triển quá nhanh khiến anh gần như mất hoàn toàn cảm giác với trái bóng.

"Khi trở lại tập cùng Valencia, tôi thậm chí không thể khống chế bóng. Tôi trở nên vụng về, cứ chạy là ngã. Khi ấy tôi thật sự nghĩ sự nghiệp bóng đá của mình đã kết thúc".

May mắn là Ferran đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Anh ra mắt đội một Valencia năm 2017 trước khi chuyển sang Manchester City ba năm sau. Đến năm 2022, tiền đạo người Tây Ban Nha gia nhập Barcelona và dần trở thành một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công. Cũng tại sân Camp Nou, Ferran có thêm một biệt danh rất nổi tiếng: "Cá mập".

Nguồn gốc của cái tên này đến từ cuộc gặp với võ sĩ UFC Ilia Topuria vào năm 2024. Ferran cho biết anh bị cuốn hút bởi sự tự tin và tinh thần chiến đấu của nhà cựu vô địch người Tây Ban Nha. "Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã cảm thấy rất đồng điệu với anh ấy. Tôi tự nhủ mình muốn trở thành một người như vậy. Tôi đến với tư cách Ferran và rời đi như một con người khác".

Sau cuộc gặp ấy, Ferran thay đổi cách suy nghĩ, cách tập luyện và thi đấu. Các đồng đội Barcelona bắt đầu gọi anh là "Cá mập", thậm chí thường xuyên sử dụng biểu tượng cá mập trong các bài đăng trên mạng xã hội để nhắc đến tiền đạo sinh năm 2000.

Sự thay đổi về tâm lý nhanh chóng mang lại hiệu quả. Ferran trải qua hai mùa giải ghi bàn tốt nhất sự nghiệp với 19 bàn sau 45 trận ở mùa 2024/25 và 21 bàn sau 49 trận ở mùa 2025/26.

Và rồi, tất cả được đền đáp bằng khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp: bàn thắng ở hiệp phụ trận chung kết World Cup trước Argentina, giúp Ferran Torres từ cậu bé từng rê bóng qua những chú chó trong sân nhà trở thành người hùng đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch thế giới.