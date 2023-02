Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Gặp Nam Định khó, HAGL khả năng thua khá lớn'

"HAGL ÍT CÓ CƠ HỘI THẮNG"

"HAGL đang trẻ hóa đội hình. Những trụ cột đều rời đi rồi, chỉ còn Tuấn Anh, Minh Vương là chủ chốt. Việc trẻ hóa giúp tạo nên một đội bóng trẻ, có khí thế mới, nhưng dẫu sao kinh nghiệm cũng vẫn còn non", chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải mở đầu phần nhận định với chúng tôi về cặp đấu giữa Nam Định và HAGL tại vòng 3 V.League 2023.

Ông nói tiếp: "Trong khi đó, CLB Nam Định vừa rồi được đầu tư rất nhiều, có chất lượng tương đối tốt. Cộng thêm việc phải đá trên sân Thiên Trường sẽ càng bất lợi hơn cho HAGL. Vì vậy tôi nghĩ khó khăn lớn đang chờ đợi HAGL.

Tất nhiên CLB Nam Định thi đấu cũng chưa thực sự ăn ý lắm. Dù thắng 2 trận vừa rồi nhưng họ cũng khá vất vả. Đội bóng này có sự đầu tư lực lượng tương đối tốt nhưng họ cũng chưa thực sự hoàn thiện.

Tuy nhiên Nam Định rõ ràng có lợi thế rất lớn kể cả về lực lượng lẫn việc được thi đấu trên sân nhà. HAGL sẽ phải đương đầu với một đội bóng mang khao khát lớn và khả năng họ thua trận hoàn toàn có thể xảy ra".

Thầy trò HLV Kiatisuk sẽ phải đương đầu với thử thách lớn ở vòng 3. (Ảnh: Minh Anh)

Sau 2 vòng đã đấu, HAGL mới chỉ giành được 2 điểm với các trận hòa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (0-0) và Becamex Bình Dương (1-1). Trong khi đó, CLB Nam Định lại khởi đầu thuận lợi với 2 chiến thắng liên tiếp cùng với tỉ số 1-0 khi đối đầu CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng.

Những tân binh chất lượng như Hedrio, Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Đức Huy, Khắc Ngọc, Hồng Duy… dù vẫn cần thêm thời gian để tìm được tiếng nói chung nhưng phần nào cũng đã khẳng định được đẳng cấp.

Bởi vậy, sẽ không dễ để đội hình gồm nhiều "măng non" của HLV Kiatisuk có thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ này. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích:

"Nhìn chung, có thể thấy HALG đang rất tin tưởng vào lớp cầu thủ trẻ và sẽ cố gắng bằng mọi cách. HLV Kiatisuk sẽ phải liệu cơm gắp mắm làm sao để đội bóng mình có phong độ tốt nhất, lối chơi hợp lý nhất với các cầu thủ trẻ. Điều này cũng thể hiện sự khó khăn của HAGL.

Gặp Nam Định sẽ lại là một trận đấu khó với họ, khả năng thua khá lớn. Nhưng biết đâu với sự quyết tâm cao, họ sẽ có thêm một trận hòa nữa. Còn khả năng thắng của HAGL, tôi nghĩ là ít lắm".

V.League 2023 sẽ là mùa giải không quá áp lực về thành tích với dàn cầu thủ trẻ HAGL. (Ảnh: Minh Anh)

Cũng bởi vậy, cựu danh thủ Thể Công dự đoán Nam Định sẽ là đội bóng chơi áp đảo, đẩy HAGL vào thế chống đỡ ở cuộc đấu tối nay (14/2).

"Trước một đối thủ đang có khí thế, được chơi sân nhà mà lực lượng cũng tốt, cách tiếp cận tốt nhất với HAGL là phải chơi thận trọng, tùy cơ ứng biến thôi. Có thể họ chuyển trạng thái tốt sẽ tạo ra một chút bất ngờ, nhưng tôi nghĩ phần lớn thời gian họ nên chơi thận trọng, chặt chẽ.

Còn với CLB Nam Định, họ có nội binh chất lượng và ngoại binh cũng được cải thiện. Vì thế mà năm nay đội bóng này chơi khác hẳn, phần nào tạo ra sự vượt trội và việc có được những chiến thắng là điều xứng đáng thôi.

Gặp HAGL, CLB Nam Định đang có sự tự tin lớn, nhưng nếu chủ quan họ sẽ phải trả giá. Tôi nghĩ họ sẽ chơi áp đảo HAGL ngay từ đầu. Tuy nhiên việc họ có giữ được thế trận hay không cũng là một bài toán với HLV trưởng".

CLB Nam Định đang trải qua những ngày tháng thăng hoa. (Ảnh: CLB Nam Định)

TRẬN DERBY ĐÁNG CHỜ ĐỢI TẠI HÀNG ĐẪY

Cũng trong tối nay, V.League 2023 sẽ diễn ra một trận đấu đáng chú ý khác giữa CLB CAHN và Viettel.

Với một cựu danh thủ Thể Công như chuyên gia Vũ Mạnh Hải, cuộc đọ sức này gợi lại nhiều cảm xúc về những trận derby thuở nào. Và ông tin rằng, dù có phần thất thế hơn về lực lượng nhưng CLB Viettel sẽ biết cách để giành được một kết quả có lợi ở trận đấu mang nhiều ý nghĩa này.

"Về chất lượng cầu thủ, CLB CAHN vẫn đồng đều, già dặn hơn. Còn Viettel đang chủ trương trẻ hóa đội hình, sử dụng những cầu thủ do mình đào tạo ra mà ít đưa về nội binh từ nơi khác. Tôi nghĩ đó cũng là điều tốt, tạo được khí thế, bản sắc cho CLB.

Tuy nhiên do các cầu thủ trẻ mới lên nên cũng còn non nớt, vì thế so về kinh nghiệm thì Viettel không bằng CLB CAHN được. Dù vậy đội CAHN chơi cũng chưa thực sự ăn ý, vì thế không chắc có thể nói họ sẽ có lợi thế lớn trước Viettel. Và bởi vậy, trận đấu này sẽ diễn ra 5 ăn 5 thua thôi", chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Giống HAGL, CLB Viettel khởi đầu V.League 2023 với 2 trận hòa. (Ảnh: Như Đạt)

Ông kết lại: "Tôi dự đoán CLB Viettel sẽ cố gắng có một trận hòa. Mùa giải này, bước đầu đội bóng chơi như vậy là được. Ở trận hòa 1-1 với CLB Hà Nội, họ đã chơi rất tốt. HLV Thạch Bảo Khanh cũng mang tới một làn gió mới cho CLB, nhưng tất nhiên chúng ta cũng cần phải chờ xem quá trình tiếp theo sẽ có kết quả thế nào".