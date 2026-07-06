Chuyên gia Việt: Tây Ban Nha sẽ tiễn Ronaldo về nước

Cristiano Ronaldo khó lòng gánh được Bồ Đào Nha trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha, theo giới chuyên gia bóng đá Việt Nam.

Tây Ban Nha sẽ loại Bồ Đào Nha khỏi World Cup?

"Về lý thuyết Bồ Đào Nha sở hữu hàng tiền vệ mạnh, cơ động và cũng rất kỹ thuật gồm Joao Neves – Vitinha – Bruno Fernandes. Tuy nhiên hệ thống thi đấu của Bồ Đào Nha lại chưa cho thấy sự ổn định ở giải đấu năm nay. Trong khi đó, HLV Roberto Martinez có vẻ như gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa sử dụng Ronaldo đã lớn tuổi hay trao cơ hội cho các gương mặt khác đang giàu khát khao cống hiến. Tôi cho rằng Bồ Đào Nha sẽ gặp khó khăn khi đấu với Tây Ban Nha"-HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc , sau trận hoà 0-0 với Cape Verde, Tây Ban Nha đang chơi ngày càng ổn định và hiệu quả hơn. Họ vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng tốt, đồng thời sở hữu những mũi nhọn có khả năng đột phá như Lamine Yamal. HLV Hoàng Văn Phúc dự đoán Tây Ban Nha sẽ thắng Bồ Đào Nha 2-1.

Trong khi đó theo cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không còn lạ nhau. Trận đấu vì vậy sẽ rất chặt chẽ, khó bùng nổ về bàn thắng.

"Theo tôi bên nào mở tỷ số trước sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Tây Ban Nha đang phát huy tốt lối chơi tập thể, sự cân bằng 3 tuyến và khả năng kiểm soát bóng trước các đối thủ. Tuy nhiên Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu, đã quen sức ép như Bruno Fernandez hay Vitinha. Trận đấu có thể phải chờ tới hiệp phụ để phân định kết quả. Tây Ban Nha sẽ thắng với cách biệt 1 bàn"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.