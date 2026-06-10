Chuyên gia Việt: Argentina không dễ giữ ngôi vương, cúp vàng về châu Âu?

Lionel Messi và các đồng đội sẽ đối diện thách thức lớn tại World Cup 2026 (Mỹ), tân vương có thể là một đội bóng châu Âu.

Lionel Messi khó gánh được Argentina như thời đỉnh cao phong độ

"Tôi rất yêu mến Argentina và Messi, nhưng phải nói thật năm nay để họ bảo vệ thành công chức vô địch World Cup là rất khó khăn. Messi đã không còn ở đỉnh cao phong độ để có thể "gánh" cả đội bóng, trong khi đội hình Argentina gồm nhiều cầu thủ khá nhiều tuổi"-HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Argentina đến World Cup 2026 với đội hình gồm 17/26 cầu thủ từng tham dự giải đấu diễn ra cách đây 4 năm tại Qatar. Trong số này Messi đã 38 tuổi, Nicolas Otamendi 38 tuổi hay Emiliano Martinez và Nico Tagliafico đều cùng 33 tuổi...

Ông Hoàng Văn Phúc cho rằng về đẳng cấp, Argentina vẫn xứng đáng là ứng viên vô địch. Nhưng để duy trì nền tảng thể lực sung mãn cho cuộc đua khắc nghiệt ở World Cup 2026 là rất khó khăn. Thuyền trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh giá Pháp, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha hoặc Đức có thể trở thành những ứng viên nặng ký cho cuộc đua cúp vàng.

Chung nhận định trên, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá, nhiều khả năng một đội bóng châu Âu sẽ vô địch World Cup 2026.

"Tây Ban Nha vẫn là đội bóng có lối chơi đẹp mắt và hiệu quả. Họ cũng sở hữu những cầu thủ đẳng cấp như Rodri, Pedri kết hợp với những ngôi sao giàu khao khát như Lamine Yamal. Pháp và Anh cũng có đội hình chất lượng, đặc biệt Pháp có những cầu thủ đang độ chín như Mbappe, William Saliba và Michael Olise. Họ giàu kinh nghiệm nên có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, điều chỉnh chiến thuật tốt trước từng đối thủ"-HLV Nguyễn Đức Thắng đánh giá.

Ông Nguyễn Đức Thắng đồng thời cho rằng không nên bỏ qua những đội bóng giàu khả năng gây đột biến như Bồ Đào Nha của ngôi sao Ronaldo hay Đức, đội luôn rất "lì" và có uy lực khiến các đối thủ phải e ngại.