Chuyên gia: U23 Việt Nam ghi bàn bằng cách nào không quan trọng

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để giành quyền vào tứ kết U23 châu Á 2026 sau 2 chiến thắng liên tiếp. Điều thú vị là toàn bộ các bàn thắng của U23 Việt Nam đến thời điểm này đều xuất phát từ tình huống cố định. Dù vậy, theo chuyên gia Ngô Quang Tùng - Phó Giám đốc của Công ty Thể thao Viettel, việc U23 Việt Nam ghi bàn bằng cách nào không quan trọng bằng những gì được thể hiện để dẫn tới những tình huống như vậy.

" Ghi bàn bằng cách nào, bộ phận nào không quan trọng. Tinh thần thi đấu quan trọng hơn. U23 Việt Nam lăn xả, giằng xé ở những phút cuối cùng để mang lại một quả phạt góc. Đó là điều thuộc về ý chí, tinh thần rất cao, có dấu hiệu cho thấy sự chuẩn bị đầy tích cực ", bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định.

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan nhưng đây là trận đấu rất vất vả với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Bất chấp việc Khuất Văn Khang mở tỉ số trận đấu từ chấm 11 mét, U23 Việt Nam vẫn để đối thủ gỡ hòa cuối hiệp 1. Mãi đến phút 87, Văn Thuận mới có pha đánh đầu may mắn đưa bóng đi trúng chân hậu vệ U23 Kyrgyzstan ấn định chiến thắng 2-1.

U23 Việt Nam chưa có vé vào bán kết.

Bình luận viên Quang Tùng phân tích: " Những con người được ông Kim đưa vào sân ở thời điểm phù hợp, giúp chúng ta có nhiều hy vọng kết thúc trận đấu với chiến thắng. Toàn đội có sự chỉnh đốn về lối chơi, ý định chơi trong hiệp 2 bằng thế trận tốt hơn. Sau khi thay người, U23 Việt Nam thi đấu cân bằng hơn, ít chuyền lỗi, chuyền mạo hiểm ở giữa sân.

Các tiền vệ đã đá tốt hơn rất nhiều. Phút 70, U23 Việt Nam thay người và tạo nên đột biến. Đình Bắc và Văn Thuận có tốc độ, có khả năng rê dắt. Pha dứt điểm của Văn Thuận không chuẩn xác nhưng tạo ra sự rối bời cho đối phương, khiến họ bị động" .

U23 Việt Nam thực tế vẫn phụ thuộc nhiều vào các pha bóng cố định, tài thay người và "cái duyên" của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc liên tục có nhiều điều chỉnh mang đến sự khác biệt cho các chiến binh sao vàng.

Theo BLV Quang Tùng, muốn thay người hiệu quả cần có sự chuẩn bị tốt, phương án một đội hình chính, phương án hai vào sân ở thời điểm này.

" Những người chơi ở phương án một ra sao, thế nào thì phải có sự tính toán lớp lang. Hiệp 2 trận này không hay như hiệp 1 trận trước nhưng kịch tính, toát lên tinh thần thi đấu Việt Nam.

Ở trận đấu cuối cùng, nếu U23 Việt Nam lại cần thắng để phân định nhất nhì bảng và chọn đối thủ thì mới tính toán lực lượng mạnh nhất vào sân. Như đã thấy, Đình Bắc có thể gặp chuyện gì đó về thể lực nhưng HLV Kim đã cất cầu thủ này. Một bộ khung ổn định được dùng nhưng không nhất thiết phải dùng tất cả ", BLV Quang Tùng đánh giá.

Ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út và Jordan đụng độ Kyrgyzstan. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần không thua với cách biệt quá 3 bàn (trừ tỷ số 0-3) là chắc suất vào tứ kết mà không cần quan tâm tới 2 đối thủ còn lại trong bảng.