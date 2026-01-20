Chuyên gia: U23 Trung Quốc có thể đổi lối chơi trước U23 Việt Nam...

U23 Trung Quốc có thể sẽ đổi lối chơi khi gặp U23 Việt Nam

"Là người Việt Nam đương nhiên chúng ta luôn mong muốn đội tuyển thắng trận. U23 Việt Nam cũng đã có màn trình diễn rất ấn tượng khi vào tới bán kết giải đấu. Tuy nhiên chúng ta không thể chủ quan trước U23 Trung Quốc . Ở vòng bảng, họ chơi phòng ngự số đông nhưng đều do gặp các đối thủ mạnh ở Tây Á. Trước U23 Việt Nam, họ có thể sẽ đổi lối chơi"-cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng chia sẻ với Tiền Phong.

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, U23 Trung Quốc có lợi thế về thể hình và thể lực, đối phương vì vậy có thể tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định. "Về mặt lối chơi, tôi không đánh giá cao U23 Trung Quốc. Tuy nhiên nếu họ tập trung số đông phòng ngự, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Họ cũng có con người để thực hiện các ý tưởng khi phản công. Ở trận đấu với U23 Uzbekistan, tôi theo dõi thì hiệp 2 Trung Quốc nhiều thời điểm đẩy lên chơi phản công và khá có mảng miếng"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Cụ thể theo ông Thắng, U23 Trung Quốc chơi đập nhả bật tường và từ biên đánh chọc khe, đặc biệt vào biên trái. Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ có các phương án khác nhau cho khả năng U23 Trung Quốc chơi tấn công ngay từ đầu.

Chung quan điểm trên, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc đánh giá, U23 Việt Nam vào tới bán kết nhờ lối chơi tập thể kỷ luật, và sự toả sáng của những cá nhân như Nguyễn Đình Bắc, Thái Sơn, Khuất Văn Khang...Dù gặp U23 Trung Quốc là trận đấu khó khăn nhưng nếu các cầu thủ tiếp tục chơi bóng với tinh thần mạnh mẽ, tự tin thì cơ hội để đánh bại đối thủ là trong tầm tay.

HLV Hoàng Văn Phúc cũng không loại trừ khả năng 2 đội hoà nhau 90 phút và sẽ phải chờ đến hiệp phụ, thậm chí loạt luân lưu để phân định thắng bại.

Trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày hôm nay, 20/1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.