Chuyên gia Ngô Quang Tùng đánh giá cao màn trình diễn của U17 Việt Nam tại World Cup 2026, đồng thời chỉ ra những thách thức trong công tác đào tạo trẻ.

Tối 26/11, U17 Việt Nam khép lại hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026 với một trận hòa, hai thất bại, ghi được 5 bàn thắng và đứng thứ ba bảng G. Dù không thể giành quyền đi tiếp, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn mang đến nhiều hy vọng về tương lai của bóng đá Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News, chuyên gia Ngô Quang Tùng - Phó Giám đốc Công ty Thể thao Viettel - đánh giá cao những tiến bộ về chuyên môn của U17 Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông, bóng đá nước nhà vẫn phải giải quyết bài toán tồn tại qua nhiều thế hệ: Làm thế nào để các tài năng trẻ tiếp tục phát triển trong giai đoạn từ 17 đến 21 tuổi?

U17 Việt Nam để lại nhiều dấu ấn trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi thế giới. (Ảnh: VFF)

Niềm hy vọng từ sân chơi thế giới

- Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland? Kết quả này có tương xứng với thực lực của U17 Việt Nam không, thưa ông?

Chúng ta không giành quyền vào vòng đấu tiếp theo tại vòng chung kết một giải đấu thế giới. Tuy nhiên, đây là kết quả phù hợp với thực lực hiện tại của bóng đá Việt Nam . Điều đáng nói là dù bị loại, U17 Việt Nam vẫn có màn trình diễn với nhiều điểm nhấn. Các cầu thủ trẻ đã có những bàn thắng và điểm số đầu tiên tại U17 World Cup. Đó là những cột mốc đáng ghi nhận.

Bên cạnh các con số thống kê, chúng ta đã trải qua những thời điểm thực sự hứng khởi khi chứng kiến các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng trước các đối thủ cùng lứa có trình độ rất cao tại một giải đấu tầm thế giới.

Những trải nghiệm mà U17 Việt Nam cùng HLV trưởng Cristiano Roland có được thực sự rất ý nghĩa. Đây là những tích lũy quý giá để lứa cầu thủ này tiếp tục phấn đấu trong các giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp. Họ hoàn toàn có thể nâng cao trình độ, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng và năng lực thi đấu.

Nguồn cảm hứng mà các cầu thủ tạo ra cũng sẽ giúp bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục con đường xây dựng và phát triển, hướng tới những kỳ U17 World Cup tiếp theo và xa hơn nữa là những sân chơi ở cấp độ cao hơn dành cho các đội tuyển quốc gia.

- Nếu không xét đến kết quả, đâu là sự tiến bộ về chuyên môn của U17 Việt Nam khiến ông ấn tượng nhất tại giải đấu lần này?

Chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều hy vọng. Trước hết, phẩm chất cá nhân của một số cầu thủ được thể hiện rõ nét hơn, từ khả năng cầm bóng, kết nối, phối hợp cho đến những đường chuyền kiến tạo và cả những bàn thắng. Đó là những điều mà ở lần tham dự U20 World Cup 2017, với lứa đàn anh cũng rất tên tuổi, chúng ta chưa có được.

Chúng ta đã có một trận đấu rất đáng tự hào dù thất bại trước U17 Bỉ. Ở trận đấu thứ hai gặp New Zealand, các cầu thủ nhiều lần tìm được bàn gỡ khi bị dẫn trước. Ngay cả khi gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu cuối cùng với Mali, chúng ta vẫn cảm nhận được sự tự tin của các em khi chơi bóng cùng nhau.

Sự tự tin đó là kết quả của quá trình chuẩn bị không ngừng nghỉ trong một thời gian dài, với những kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều giải đấu. Đây là nỗ lực lớn của thầy trò HLV Roland, đồng thời cho thấy sự chuẩn bị tốt của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khi tạo điều kiện cho các em thường xuyên thi đấu, cọ xát để hướng tới những sự kiện như thế này.

Việc giành quyền tham dự World Cup đã là một dấu mốc lớn. Tuy nhiên, thể hiện được những điểm tích cực như vừa qua tại vòng chung kết giải đấu thế giới cũng thực sự là một bước tiến.

Với một nền bóng đá còn nhiều khó khăn, khi con đường hướng tới World Cup của đội tuyển quốc gia vẫn chưa thực sự rõ ràng, những điểm sáng như thế này mang lại nhiều hy vọng. Đó là cơ sở để chúng ta tiếp tục xây dựng và phát triển bóng đá Việt Nam, hướng đến một ngày đội tuyển quốc gia cũng có thể góp mặt tại World Cup.

Thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026 với 1 trận hòa, 2 thất bại, ghi được 5 bàn thắng và đứng thứ ba tại bảng G. (Ảnh: VFF)

Làm sao để U17 Việt Nam trưởng thành như kỳ vọng?

- Theo ông, đâu là khoảng cách lớn nhất giữa cầu thủ trẻ Việt Nam và các cầu thủ cùng trang lứa trên thế giới?

Nhìn từ lứa cầu thủ này, chúng ta có thể cảm nhận được rằng nền tảng chuyên môn của các cầu thủ trẻ Việt Nam trong những năm gần đây, từ nhận thức về bóng đá đến khả năng vận hành lối chơi, đã có thể tiệm cận trình độ thế giới.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở những hạn chế về thể chất của cầu thủ Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Chúng ta vẫn còn khoảng cách so với các đội tuyển như Bỉ hay Mali, nơi các cầu thủ nổi bật về sự bền bỉ, dẻo dai và sức mạnh thể chất.

Khả năng đáp ứng những yêu cầu về thể chất trong thi đấu vẫn là vấn đề mà chúng ta cần kiên trì cải thiện trong thời gian dài mới có hy vọng tạo ra sự thay đổi. Điều này liên quan đến đặc điểm thể chất của cầu thủ Việt Nam, quá trình tuyển chọn và tất nhiên là cả công tác đào tạo trẻ.

Nhận thức về vấn đề này cần có sự đồng bộ giữa các trung tâm, các hệ thống đào tạo. Khi lên đến cấp độ đội tuyển, chúng ta cũng cần bảo đảm tính liên thông, thống nhất trong công tác huấn luyện. Công tác đào tạo từ các trung tâm bóng đá trẻ đến các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia cần có sự thống nhất cao.

- Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến các cầu thủ nổi bật ở cấp độ trẻ nhưng không phát triển tương xứng với kỳ vọng khi bước lên cấp độ như đội tuyển quốc gia. Cần làm gì để lứa U17 hiện tại không rơi vào tình trạng tương tự, thưa ông?

Chúng ta cần tạo cho các cầu thủ môi trường cạnh tranh, tập huấn và thi đấu có chất lượng cao hơn. Bóng đá Việt Nam luôn có một khoảng trống trong quá trình phát triển cầu thủ ở độ tuổi từ 17 đến 21. Đây là thực tế mà chúng ta đã chứng kiến nhiều lần ở các thế hệ trước. Làm thế nào để các cầu thủ vượt qua giai đoạn này và tạo ra bước đột phá vẫn là một dấu hỏi lớn.

Chúng ta cần những chuyên gia có trình độ cao hơn, cơ sở hạ tầng tốt hơn và môi trường thi đấu, cọ xát đạt tiêu chuẩn cao hơn. Nếu làm tốt những yếu tố đó, trong 3-5 năm tới, những tài năng thuộc lứa U16, U17 hiện tại hoàn toàn có thể phát triển lên một trình độ khác.

- Sau kỳ U17 World Cup này, nhiều người kỳ vọng lứa U17 hiện tại sẽ trở thành nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong tương lai. Theo ông, chúng ta nên đặt kỳ vọng như thế nào để vừa tạo động lực, vừa không gây áp lực quá lớn lên các cầu thủ?

Kỳ vọng là điều hoàn toàn có cơ sở, nhưng chúng ta cần hết sức bình tĩnh. Với một số nhân tố đặc biệt, chúng ta có thể đưa các em đến những môi trường đào tạo, thi đấu có chất lượng cao để thúc đẩy sự phát triển.

Tuy nhiên, những cầu thủ còn lại và các thế hệ tiếp theo cũng cần được tạo điều kiện phát triển tương tự. Sự quan tâm, chăm sóc và đầu tư cho bóng đá trẻ phải diễn ra liên tục trong nhiều năm.

Chúng ta có Đình Bắc, một cầu thủ nổi bật ở độ tuổi U23, đang chơi rất tốt ở đội tuyển quốc gia. Chúng ta cũng đang nhìn thấy những tia sáng từ Chu Ngọc Nguyễn Lực. Tuy nhiên, bên cạnh Chu Ngọc Nguyễn Lực hay Đại Nhân, chúng ta cần quan tâm đến những cầu thủ khác ở lứa tuổi U16, U17, thậm chí ở những độ tuổi nhỏ hơn như 14, 15.

Quá trình đó phải diễn ra liên tục, bền bỉ, qua đó thúc đẩy tất cả các thế hệ cầu thủ cùng tiến lên. Nếu một đội bóng có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ba, bốn thế hệ cầu thủ, chúng ta sẽ tạo được động lực để các thế hệ khích lệ, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

- Xin cảm ơn những phân tích của ông.