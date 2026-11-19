Cựu trợ lý Nguyễn Tuấn Phong cho rằng việc U17 Việt Nam tham dự World Cup 2026 chứng minh tiềm năng của cầu thủ nội khi làm tốt công tác bóng đá trẻ.

Ngày 20/11, U17 Việt Nam bắt đầu hành trình lịch sử tại FIFA U17 World Cup 2026 bằng trận đấu với U17 Bỉ. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới và phải cạnh tranh với ba đối thủ mạnh gồm Bỉ, New Zealand và Mali.

Theo cựu tuyển thủ quốc gia, cựu trợ lý U17 Việt Nam Nguyễn Tuấn Phong, mục tiêu quan trọng của đội tuyển không chỉ là kết quả thi đấu mà còn là thể hiện năng lực của bóng đá trẻ Việt Nam, tạo nền tảng phát triển cho những thế hệ tiếp theo.

Bóng đá Việt Nam lần đầu tiên tham dự World Cup ở cấp độ U17.

- U17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, tiếp nối cột mốc U20 World Cup cách đây gần 10 năm. Anh đánh giá thế nào về chất lượng của lứa cầu thủ hiện tại và khả năng cạnh tranh của các em khi bước ra sân chơi thế giới?

Trước đây, bóng đá Việt Nam từng tham dự U20 World Cup và bây giờ là lần đầu tiên góp mặt ở U17 World Cup. Theo dõi lứa cầu thủ này trong khoảng một năm qua, tôi thấy các em thi đấu tốt. Tấm vé tham dự World Cup là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng.

Nhìn chung, tôi đánh giá rất cao lứa cầu thủ này. Các em đã để lại ấn tượng qua nhiều trận đấu.

Tuy nhiên, bước vào sân chơi World Cup, mọi chuyện sẽ khác. Hầu hết các đối thủ đều có trình độ cao, thậm chí được đánh giá mạnh hơn U17 Việt Nam rất nhiều. Chúng ta lại rơi vào bảng đấu khó khăn.

Thực sự, với các đội tuyển trẻ, tôi không đặt kỳ vọng bằng mọi giá phải vượt qua vòng bảng. Ngay cả khi chỉ thi đấu ba trận rồi dừng bước, U17 Việt Nam vẫn cần để lại dấu ấn, thể hiện được hình ảnh và năng lực của bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ mới 16-17 tuổi, chưa thể nói trước tương lai sẽ thế nào. Nhưng việc thể hiện tiềm năng tại một giải đấu lớn, tích lũy kinh nghiệm và hướng đến sự phát triển lâu dài quan trọng hơn thành tích trước mắt.

- U17 Việt Nam nằm cùng bảng với Bỉ, Mali và New Zealand, ba đại diện đến từ những nền bóng đá có phong cách rất khác nhau. Đây có thể là thử thách lớn đối với các cầu thủ mới 16-17 tuổi, đặc biệt về thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu.

Ba đối thủ đại diện cho ba trường phái bóng đá, đến từ ba châu lục khác nhau. Bỉ từ lâu đã là nền bóng đá mạnh, từ các đội tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia. Đây chắc chắn là đối thủ rất khó khăn đối với U17 Việt Nam.

New Zealand đang có sự thay đổi về phong cách chiến thuật trong những năm gần đây. Họ thay đổi nhiều, tiếp cận bóng đá khoa học hơn. Họ không còn quá phụ thuộc vào những đường bóng dài mà chú trọng kiểm soát bóng hơn trước. Tôi chưa có thống kê chính xác, nhưng về thể hình, New Zealand cũng sở hữu lợi thế đáng kể so với Việt Nam.

Mali cũng giống nhiều đội bóng châu Phi khác, có nền tảng thể lực rất tốt và không ngại va chạm. Đó vẫn là một trong những điểm mạnh đáng chú ý của bóng đá châu Phi.

Rõ ràng, U17 Việt Nam phải đối mặt ba trường phái khác nhau, với những đối thủ đều được đánh giá cao hơn. Đây là bảng đấu cực kỳ khó khăn.

U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

- U20 Việt Nam thế hệ Quang Hải không có điểm nào và không ghi bàn trong lần đầu tiên dự World Cup trẻ. Chúng ta có thể kỳ vọng gì vào đội hình U17 lần này?

Tôi nghĩ U17 Việt Nam không nhất thiết phải vượt qua vòng bảng mới được xem là thành công. Điều các cầu thủ cần chứng minh là khả năng đáp ứng ở đấu trường cấp thế giới. Phía sau đó là câu chuyện lớn hơn thành tích.

Thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam có nhiều tranh luận về chuyện muốn dự World Cup thì phải sử dụng cầu thủ nhập tịch, phải có thêm những nguồn lực hỗ trợ. Nếu muốn chứng minh bóng đá Việt Nam có thể tiến xa mà không nhất thiết phải dựa vào cầu thủ nhập tịch, chúng ta phải bắt đầu từ bóng đá trẻ.

Bóng đá Việt Nam cần những sản phẩm đào tạo thể hiện năng lực và tiềm năng của mình tại các giải đấu như thế này. U17 Việt Nam không nhất thiết phải giành chiến thắng, thậm chí không cần vượt qua vòng bảng. Điều quan trọng là U17 Việt Nam thể hiện được lối chơi hiện đại hơn, chất lượng cầu thủ tốt hơn và cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai.

Tất nhiên, ở lứa tuổi này, cầu thủ Việt Nam vẫn có thể thua thiệt đối thủ về thể lực. Nhưng các em còn nhiều thời gian để phát triển. Điều chúng ta cần nhìn thấy là một hình ảnh tươi sáng của bóng đá trẻ Việt Nam.

- Bên cạnh mục tiêu chung của toàn đội, World Cup cũng là cơ hội để các tài năng trẻ thể hiện phẩm chất cá nhân trước những đối thủ hàng đầu thế giới. Trong đội hình U17 Việt Nam hiện nay, anh nhìn thấy những gương mặt nào có khả năng tạo đột biến, để lại dấu ấn và trở thành nhân tố đáng chú ý trong tương lai?

Bóng đá không thể chỉ trông chờ vào một cá nhân. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn những gương mặt đáng kỳ vọng, tôi đặt niềm tin vào Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương.

Đây là hai cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Tôi không trực tiếp huấn luyện lứa cầu thủ này nên khó đánh giá chính xác từng người. Nhưng qua những trận đấu chính thức đã theo dõi, tôi thấy cả hai đều thể hiện rất tốt.

- Sau U20 World Cup 2017, nhiều cầu thủ thuộc thế hệ đó tiếp tục trưởng thành và trở thành trụ cột của các đội tuyển Việt Nam. Gần một thập kỷ sau, bóng đá trẻ Việt Nam lại có một thế hệ góp mặt ở World Cup. Với góc nhìn của người trực tiếp làm công tác đào tạo, anh cho rằng thành tích này có thể tạo ra những thay đổi và động lực gì cho các lứa cầu thủ tiếp theo, đặc biệt ở cấp độ U13, U15?

Đương nhiên những cột mốc lịch sử luôn có tác động quan trọng, dù ít hay nhiều. Trước đây, bóng đá Việt Nam từng dự U20 World Cup 2017. Nhiều cầu thủ thuộc thế hệ đó sau này đã trưởng thành, thành công ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia. Thành công của họ cũng tạo động lực cho những cầu thủ khác phát triển.

Sau giai đoạn phát triển mạnh cùng thế hệ cầu thủ ấy, bóng đá Việt Nam có phần chững lại. Việc U17 Việt Nam tiếp tục giành quyền dự World Cup vào thời điểm này vì thế rất có ý nghĩa.

Đặc biệt, với những người làm công tác đào tạo trẻ như tôi, một thế hệ cầu thủ được dự World Cup sẽ tạo ra nguồn động lực rất lớn. Những em nhỏ đang tập luyện ở các lứa U13, U15 có thể nhìn vào các anh để noi theo, cố gắng nhiều hơn.

World Cup là sân chơi lớn và việc góp mặt ở giải đấu đã là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam. Quan trọng hơn, thành tích này có thể tạo động lực phát triển lâu dài cho công tác đào tạo trẻ.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.