Chuyên gia thể lực Kark Lim hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngày 5-11

Chuyên gia Karl Lim sẽ có mặt tại Việt Nam ngày 5-11 tới đây. Ảnh: MINH CHIẾN

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ hội quân vào ngày 5-11.

Ông Karl Lim đã về nước sau đợt tập huấn đầu năm 2025 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tại giai đoạn đầu tiên, chuyên gia này đã cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị và tham dự các giải gồm AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025, Shanghai Future Stars 2025, giải vô địch thế giới 2025 và SEA V.League 2025.

Ông Karl Lim bắt đầu tới Việt Nam làm việc với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ tháng 4-2025. Chuyên gia Karl Lim có nhiều kinh nghiệm, bằng cấp quốc tế về huấn luyện thể lực và đã công tác cùng các đội bóng chuyền tại Australia. Đây là chuyên gia của Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB. Năm nay, FIVB hỗ trợ công tác huấn luyện thể lực cho Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vì vậy chuyên gia Karl Lim sang Việt Nam làm việc theo chương trình kéo dài 6 tháng (chia theo các giai đoạn).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Quảng Ninh. HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết khi chuyên gia Karl Lim trở lại Việt Nam, ban huấn luyện sẽ có thêm sự hỗ trợ về các giáo án thể lực để cầu thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 là giải cuối cùng trong hệ thống quốc gia đã kết thúc. Vì vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đủ lực lượng cầu thủ từ tuần này để tiếp tục tập huấn.