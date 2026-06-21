Chuyên gia tâm lý chỉ ra chi tiết đáng suy ngẫm nhìn từ vụ Harper đến thăm anh trai Brooklyn nhưng bị nghi là "dàn dựng"

Chuyên gia tâm lý chỉ ra chi tiết đáng suy ngẫm giữa drama Brooklyn - David Beckham.

Từ lá thư của Harper Beckham, màn xuất hiện đúng lúc của paparazzi cho đến quảng cáo gây tranh cãi của Brooklyn Beckham, cuộc chiến gia đình nổi tiếng nhất nước Anh đang khiến công chúng đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu nhà Beckham đã sống quá lâu dưới ánh đèn sân khấu đến mức không còn phân biệt được đâu là chuyện riêng tư và đâu là màn trình diễn trước công chúng?

Drama giữa gia đình Beckham và vợ chồng Brooklyn Beckham vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhưng những ngày gần đây, tâm điểm tranh cãi không còn nằm ở Brooklyn hay Nicola Peltz. Mà là Harper Beckham.

Cô con gái út 14 tuổi của David và Victoria Beckham bất ngờ bị kéo vào cuộc chiến gia đình sau khi bị bắt gặp xuất hiện trước biệt thự của anh trai tại Los Angeles với một phong bì màu hồng trên tay. Theo truyền thông Anh, Harper được cho là đã mang thư đến tận nhà để tìm cách kết nối với Brooklyn giữa lúc mối quan hệ giữa anh và gia đình vẫn đang căng thẳng.

Gia đình Beckham đã sống dưới ống kính truyền thông và sự dõi theo của công chúng quá lâu đến mức khó phân biệt đâu là thật, đâu là "diễn" (Ảnh: Hello)

Tuy nhiên, điều khiến dư luận bàn tán không phải nội dung lá thư. Mà là việc các tay săn ảnh dường như đã có mặt từ trước. Những bức ảnh Harper bước xuống xe, đi vào nhà rồi rời đi chỉ sau vài chục giây nhanh chóng xuất hiện trên khắp mặt báo.

Phía Brooklyn và Nicola sau đó lập tức phản ứng. Họ cho rằng toàn bộ sự việc mang màu sắc "dàn dựng" và Harper vô tình trở thành một quân cờ trong cuộc chiến hình ảnh giữa các bên.

Từ đây, một cuộc tranh luận lớn hơn bắt đầu xuất hiện. Liệu nhà Beckham có đang sống quá nhiều cho máy ảnh? Hay nói cách khác, liệu họ còn biết cách sống như một gia đình bình thường?

Harper bị kéo vào drama gia đình sau chuyến đến thăm anh trai xa cách Brooklyn

Theo nhà tâm lý học hành vi Jo Hemmings, câu hỏi này hoàn toàn có cơ sở. Bà cho rằng những người dành phần lớn cuộc đời trong ánh đèn sân khấu thường dần xem các hành vi mang tính trình diễn là điều bình thường.

"Khán giả trở thành một phần hiện diện thường trực trong cuộc sống của họ, ngay cả khi không có máy quay nào ở đó", chuyên gia nhận định.

Và hiếm có gia đình nào phù hợp với nhận xét này hơn nhà Beckham. Trong hơn 25 năm qua, David Beckham và Victoria Beckham không đơn thuần là một cặp đôi nổi tiếng. Họ là một thương hiệu toàn cầu.

Từ đám cưới, sinh nhật, kỳ nghỉ, những khoảnh khắc gia đình cho đến các cột mốc của các con, gần như mọi thứ đều được công chúng theo dõi. Sự thành công của họ không chỉ đến từ bóng đá hay thời trang. Nó còn đến từ việc công chúng được chứng kiến cuộc sống của họ. Quá lâu. Quá nhiều. Và đôi khi quá chi tiết.

Điều trớ trêu là người chỉ trích điều đó gay gắt nhất lại chính là Brooklyn Beckham. Trong tuyên bố gây chấn động hồi đầu năm, con trai cả nhà Beckham từng cáo buộc cha mẹ kiểm soát các câu chuyện xuất hiện trên báo chí suốt nhiều năm. Anh cho rằng những bài đăng trên mạng xã hội, những khoảnh khắc gia đình hay các sự kiện công khai đôi khi giống một màn trình diễn hơn là cuộc sống thật.

Giờ đây, khi vụ việc với Harper xảy ra, những lời chỉ trích ấy một lần nữa được nhắc lại. Bởi nếu một lá thư giữa anh em trong gia đình cũng xuất hiện trên mặt báo chỉ vài giờ sau khi diễn ra, rất khó để công chúng không đặt câu hỏi.

Một chuyên gia tâm lý khác là Tiến sĩ Ahmar Ferguson cho rằng các gia đình nổi tiếng phải đối mặt với áp lực mà người bình thường không bao giờ trải qua.

Ảnh: Getty

"Những hành động vốn rất riêng tư có thể trở thành nội dung truyền thông. Những cột mốc gia đình có thể trở thành tiêu đề báo chí. Những cuộc trò chuyện quan trọng có thể diễn ra dưới sự giám sát của công chúng". Đó cũng là lý do khiến các mối quan hệ trong gia đình nổi tiếng đôi khi trở nên mong manh hơn.

Bởi khi mọi thứ đều được nhìn qua lăng kính truyền thông, các thành viên rất dễ nghi ngờ động cơ của nhau. Liệu người đó thực sự muốn kết nối? Hay chỉ đang cố tạo dựng hình ảnh?

Tất nhiên, không ai ngoài cuộc biết chính xác điều gì đang xảy ra giữa Brooklyn và gia đình Beckham.

Có thể Harper thực sự chỉ muốn gặp anh trai. Có thể David và Victoria không hề có ý định biến khoảnh khắc ấy thành câu chuyện truyền thông. Nhưng việc công chúng lập tức nghi ngờ cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm.

Sau hàng chục năm sống dưới ánh đèn sân khấu, gia đình Beckham có lẽ đang phải trả giá cho chính hình ảnh mà họ dày công xây dựng. Bởi khi mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều được chia sẻ với thế giới, đến một lúc nào đó, người ta sẽ không còn biết đâu là tình cảm thật. Và đâu là thứ dành cho camera.