Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Timor Leste với cách biệt trên 2 bàn, theo nhận định của chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú.

Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá cao dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam

"Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch, ứng viên lớn của giải đấu. Đội hình trong tay HLV Kim Sang-sik hiện nay đồng đều, đạt độ chín về phong độ đồng thời có 3 cầu thủ nhập tịch chất lượng. Tôi cho rằng chúng ta không có gì phải e ngại trước Timor Leste"-chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá.

Ông Phan Anh Tú cho biết thêm, 2 cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) là 2 cầu thủ sở hữu kỹ thuật tốt, chân trái khéo léo và lối chơi thông minh, có thể làm bóng và dứt điểm đều tốt. Phía trên, Nguyễn Xuân Son có kỹ năng dứt điểm toàn diện.

Ông Tú chỉ lưu ý, hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam không nên chủ quan, phòng các trường hợp phản công nhanh của Timor Leste. Chuyên gia Phan Anh Tú cho biết:

"Họ trẻ trung, chơi phóng khoáng và không chịu áp lực nào. Họ có thể chơi phản công và nếu các tiền vệ Việt Nam, rủi ro có thể xảy ra với hàng thủ. Các tiền vệ phải hết sức tập trung để hỗ trợ phòng ngự. Về cơ bản đội tuyển Việt Nam vẫn vượt trội so với đối thủ, tôi cho rằng chúng ta có thể thắng Timor Leste với cách biệt trên 2 bàn".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor Leste sẽ diễn ra ngày 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan).