Chuyên gia Malaysia mơ kịch bản đội nhà “làm bẽ mặt” tuyển Việt Nam

Theo hãng truyền thông Metro, cựu tuyển thủ quốc gia Azlan Johar vừa gây chú ý khi mô tả trận đấu với tuyển Việt Nam (ngày 31/3) là sân khấu tốt nhất để đội tuyển Harimau Malaya "làm bẽ mặt" đội chủ nhà, qua đó chứng minh rằng chiến thắng trước đó không chỉ là do may mắn.

Theo Azlan, đội bóng do Peter Cklamovski dẫn dắt không còn lý do gì để không thi đấu hết sức mình, mà thay vào đó cần sử dụng trận đấu này như một cơ hội để dập tắt những lời chỉ trích.

"Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta chứng minh điều gì đó. Chúng ta đến Thiên Trường không chỉ để tồn tại, mà còn để chiến thắng và cho thấy rằng chúng ta thực sự mạnh hơn tuyển Việt Nam."

"Nhiều người nói rằng chiến thắng của chúng tôi tại SNBJ (Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil) trước đây là nhờ bảy cầu thủ hiện đang bị đình chỉ thi đấu, nhưng giờ đây là cơ hội để chúng tôi chứng minh điều đó trên sân cỏ” – cựu tuyển thủ Azlan Johar nói với Metro.

Cựu tuyển thủ Azlan Johar rất lạc quan rằng tuyển Malaysia sẽ thắng tuyển Việt Nam ngay sân khách.

Với việc bị xử thua ở trận lượt đi, tuyển Malaysia đã chính thức bị loại còn tuyển Việt Nam đã giành vé dự Asian Cup 2027. Trận đấu ngày mai với “Hổ Mã Lai” gần như chỉ còn mang ý nghĩa danh dự, nhưng Azlan cho rằng tuyển Malaysia cần thắng trận này để chấm dứt mọi nhận định tiêu cực về sức mạnh thực sự của toàn đội.

"Nếu chúng ta có thể đánh bại họ trên sân khách, đó sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất rằng chúng ta sẽ không thắng nhờ may mắn hay lợi thế về hoàn cảnh, mà vì chúng ta là đội mạnh hơn họ".

"Quan trọng hơn, chiến thắng này có thể khôi phục sự tự tin của các cầu thủ và cả niềm tin của người hâm mộ, những người luôn mong muốn thấy đội tuyển quốc gia thể hiện sự ổn định thực sự," ông nói.

Ông Azlan Johar nói thêm rằng nếu giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam ngay sân khách, đó sẽ không chỉ là một chiến thắng bình thường, mà còn là biểu tượng cho sự hồi sinh thực sự của bóng đá Malaysia trên đấu trường quốc tế.

Trong khi đó, ở buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik bên phía Việt Nam cũng tuyên bố đầy tự tin: “Mục tiêu chung của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng và đang chuẩn bị tốt cho điều đó. Còn bản thân tôi kỳ vọng đội sẽ thắng Malaysia 2-0”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Peter Cklamovski phát biểu: “Đối với tuyển Malaysia, mục tiêu luôn là giành chiến thắng. Toàn đội đang nỗ lực mỗi ngày để làm được điều đó. 12 năm qua tuyển Malaysia chưa thắng được tuyển Việt Nam trên sân khách và chúng tôi muốn thay đổi lịch sử”.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường lúc 19h00 ngày mai. Theo dự đoán, nếu giành chiến thắng, tuyển Việt Nam khả năng sẽ quay trở lại top 100 trên BXH FIFA.