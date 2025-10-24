Chuyên gia Malaysia mách “bí kíp” để đội nhà qua mặt tuyển Việt Nam ở giải đấu lớn

Ở môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam nằm cùng bảng với Malaysia và Lào. Khi trả lời truyền thông, HLV Nafuzi Zain bên phía U22 Malaysia nói rằng ông muốn cùng các học trò đặt mục tiêu lọt vào vòng bán kết.

Nhà phân tích thể thao người Malaysia Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng mục tiêu này là hợp lý khi xét đến việc đội bóng của Nafuzi vẫn đang trong giai đoạn xây dựng lại sau khi chứng kiến thành tích không đạt mục tiêu ở hai giải đấu lớn trước đó.

"Nếu chúng ta nói về những mục tiêu thực tế, tôi nghĩ điều đó đúng. Mục tiêu bán kết là hợp lý và dựa trên thực tế.

Đội của chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn ổn định, vì vậy đừng đặt quá nhiều hy vọng và tin vào những lời hứa suông.

Đặt mục tiêu vào chung kết có thể là quá cao trong tình hình hiện tại. Nhưng nếu chúng tôi vào đến bán kết, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đội đang tiến bộ. Chỉ khi đó, chúng tôi mới có thể nghĩ đến những bước tiến xa hơn” – chuyên gia Pekan Ramli nói với Sukan Sinar.

Vị chuyên gia người Malaysia cho rằng ông và người hâm mộ không muốn nghe những “lời hứa suông” của ban huấn luyện đội nhà:

"Chúng tôi không muốn nghe những lời hứa hẹn xa vời như trước đây, rằng chúng tôi tự tin sẽ lọt vào chung kết nhưng cuối cùng lại bị loại ở vòng bảng hoặc tứ kết. Lần này chúng tôi muốn bằng chứng, chứ không phải lời bào chữa”.

Chuyên gia Malaysia cho rằng đội nhà cần cố gắng thắng Lào rồi ít nhất là thủ hòa U22 Việt Nam ở SEA Games 33.

Ở giải năm nay, do có 3 bảng nên chỉ các đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất mới lọt vào bán kết. Thể thức này tạo thêm áp lực cho các đội trong đó có Malaysia. Theo chuyên gia Pekan Ramli, “Hổ Mã Lai” không được phép đánh giá thấp trước Lào, đồng thời phải ít nhất hòa được U22 Việt Nam để hy vọng lọt vào bán kết.

“Vị trí á quân không nhất thiết đảm bảo một tấm vé. Malaysia phải vươn lên dẫn đầu bảng để tránh rủi ro. Nếu phụ thuộc vào kết quả của các bảng khác, điều đó đã rất nguy hiểm rồi.

Đừng chỉ tập trung vào Việt Nam. Lào cũng có khả năng gây bất ngờ cho chúng ta. Chúng ta không thể lặp lại sai lầm trong quá khứ, đánh giá thấp đối thủ được cho là yếu hơn nhưng cuối cùng lại bị bắt bài.

Thực tế là Malaysia không còn lựa chọn nào khác. Họ phải thắng Lào và ít nhất là hòa Việt Nam để giành ngôi đầu bảng. Đừng trông chờ vào may mắn. Nếu họ thực sự muốn chứng minh sức mạnh của mình, họ phải lọt vào bán kết”.

Phong độ của U22 Malaysia và Việt Nam là tương đối trái ngược trong thời gian gần đây. Ở 2 giải đấu gần nhất, U22 Malaysia đều gây thất vọng lớn. Họ bị loại từ vòng bảng ở giải U23 Đông Nam Á 2025, sau đó cũng thất bại ở vòng loại giải U23 châu Á 2026. Ngược lại, U22 Việt Nam đã vô địch giải Đông Nam Á, sau đó toàn thắng tại vòng loại châu Á mà không thủng lưới bàn nào.