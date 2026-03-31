Chuyên gia Malaysia: 'Có hy vọng thắng tuyển Việt Nam, chỉ cần đội hình hợp lý'

Trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường (Nam Định), cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia Malaysia cho rằng đội nhà sẽ gặp nhiều thử thách với đội hình hiện tại, nhưng không phải không có cơ hội tạo bất ngờ.

Theo cựu tuyển thủ Malaysia Asmawi Bakiri, lực lượng hiện tại của đội bóng này vẫn đủ mạnh, đặc biệt ở khía cạnh kỷ luật chiến thuật và tổ chức phòng ngự. Tuy nhiên, việc thiếu vắng tới bảy cầu thủ bị cấm thi đấu (do làm giả hồ sơ) và 2 ngôi sao mới nhập tịch là Bergson Da Silva và Giancarlo Gallifuoco rõ ràng ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng.

“Trên hàng công, chúng ta cần những cầu thủ vừa ghi bàn vừa có thể kiến tạo. Điều đó rất quan trọng để cân bằng lại trước sức ép của đội tuyển Việt Nam” , ông Asmawi nhấn mạnh.

Dù vậy, vị chuyên gia này vẫn đánh giá cao nền tảng mà Malaysia đang có, nhất là ở tuyến giữa và hàng thủ. Những cái tên như Faisal Halim, Safawi Rasid, Paulo Josue hay Luqman Hakim được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt.

Đội tuyển Malaysia chịu án phạt nặng vì sử dụng cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo.

“Hàng tiền vệ và hàng thủ của chúng tôi vẫn khá ổn. Trong bốn cầu thủ ghi bàn ở trận thắng đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái, có hai cầu thủ hiện vẫn góp mặt trong đội hình, ngoài bảy người đang vắng mặt. Với lực lượng hiện tại, sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn còn hy vọng. Hàng tiền vệ không cần thay đổi nhiều. Tôi không nghĩ có vấn đề gì về việc ai sẽ được ra sân, chỉ cần sắp xếp đội hình cho hợp lý” , ông nói thêm.

Ông cho biết đặt nhiều kỳ vọng vào HLV Cklamovski ở lần này. Theo ông, dù không còn lực lượng mạnh như trước, đội tuyển Malaysia vẫn đủ khả năng tạo ra thử thách. Dù trong hoàn cảnh nào, mục tiêu cuối cùng vẫn là giành chiến thắng.

Trong khi đó, cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Malaysia, ông Azmin Azram Abdul Aziz cho rằng việc Việt Nam chọn sân Thiên Trường không phải ngẫu nhiên. Ông nhận định đây có thể là lợi thế dành cho tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son - người đã quen thi đấu tại đây và có thể có sự thoải mái về mặt tâm lý.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia ở trận cuối của vòng loại Asian Cup 2027.

“Thiên Trường là nơi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son thi đấu và tập luyện thường xuyên. Cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái” , ông Aziz - người từng làm việc tại Việt Nam trong vai trò huấn luyện viên thủ môn - nhận định. Dù vậy, ông vẫn tin rằng Malaysia có đủ bản lĩnh để đối phó, đặc biệt với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Dion Cools.

“Nhiệm vụ này không khó khăn với người giàu kinh nghiệm và trình độ cao như Cools. Cậu ấy có thể xử lý được áp lực trong bầu không khí như tại Thiên Trường” , ông nói.

Trước thềm trận đấu, Malaysia đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở hai trận gặp Nepal và Việt Nam do vi phạm quy định về nhập tịch, khi sử dụng tới 7 cầu thủ với hồ sơ không hợp lệ. Án phạt này khiến họ mất ngôi đầu bảng F, đồng thời đánh rơi tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 vào tay tuyển Việt Nam.

Dù vậy, cuộc đối đầu sắp tới vẫn rất đáng chú ý khi cả hai đội đều có lý do để quyết tâm giành chiến thắng. Việt Nam muốn "đòi lại món nợ" 0-4 ở lượt đi, trong khi Malaysia hướng tới chấm dứt chuỗi 12 năm không thắng trên sân khách trước đối thủ này, đồng thời lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau những lùm xùm liên quan đến nhập tịch.