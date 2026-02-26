Chuyên gia Malaysia: 'AFC đã có quyết định, chúng ta nên quên trận tái đấu tuyển Việt Nam đi'

Malaysia từng thắng tuyển Việt Nam 4-0 vào tháng 6/2025

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Harian Metro, chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim đã nói thẳng nguy cơ bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển nước nhà. Ông cho rằng AFC thực ra đã có sẵn án phạt dành cho bóng đá Malaysia và chỉ cần chờ CAS ra phán quyết cuối cùng là sẽ công bố.

“ AFC có thể đã có sẵn quyết định rồi, chỉ cần chờ thời điểm công bố sau phán quyết của CAS. Nếu phán quyết của CAS là giảm nhẹ hình phạt, điều đó có nghĩa là bóng đá Malaysia vẫn bị ảnh hưởng, 7 cầu thủ vẫn phạm tội làm giả giấy tờ", ông nhấn mạnh. “Điều đáng lo ngại nhất là hành động của FIFA và AFC sau khi CAS định đoạt vụ việc".

Trước đó, FIFA đã hủy bỏ kết quả 3 trận giao hữu của Malaysia với Cape Verde, Singapore và Palestine, đồng thời trao chiến thắng 3-0 cho các đối thủ do Malaysia sử dụng cầu thủ vi phạm.

Ông Zakaria Rahim nói thêm rằng AFC gần như chắc chắn sẽ ban bố hình phạt tương tự. Và khi đó, tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam, qua đó mất 6 điểm, ảnh hưởng đến cơ hội tham dự VCK Asian Cup 2027 .

“Trong tình huống này, chúng ta có thể quên đi Asian Cup 2027 trước khi so tài với đội Việt Nam vào tháng tới. Trên thực tế, còn có khả năng FIFA sẽ đình chỉ FAM sau vụ việc này. Nếu Liên đoàn bị đình chỉ, nó sẽ gây tổn hại đến toàn bộ hệ sinh thái bóng đá quốc gia,” ông nói.

"Bất kể phán quyết của CAS là gì, bóng đá Malaysia đang phải chịu đựng sự thiếu tin tưởng từ cộng đồng bóng đá khu vực và quốc tế. Đó mới là thách thức lớn nhất đối với FAM".

NHM Đông Nam Á đang ngóng chờ phán quyết từ CAS. Dự kiến trong sáng mai (27/2), cơ quan này sẽ ban hành quyết định cuối cùng, khép lại vụ việc gây tranh cãi quanh 7 cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia. Nếu bị kết luận sai phạm, thậm chí tuyển Malaysia hoàn toàn có thể bị loại ngay lập tức khỏi vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, Timor Leste từng chịu án phạt tương tự do nhập tịch cầu thủ Brazil trái phép.