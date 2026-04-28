Chuyên gia Indonesia: “Trận gặp Việt Nam, chúng ta thật tệ!”

Tại giải U17 Đông Nam Á vừa kết thúc, trong khi U17 Việt Nam giành chức vô địch cực kỳ ấn tượng thì U17 Indonesia lại gây thất vọng rất lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng. Đây là “hồi chuông báo động” trước khi U17 Indonesia dự giải U17 châu Á với mục tiêu cần lọt vào tứ kết để giành vé dự U17 World Cup (nơi họ nằm “bảng tử thần” cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar).

Đáng lưu ý, bình luận viên kiêm chuyên gia bóng đá người Indonesia, Gita Suwondo, vừa thẳng thắn chỉ ra những sai lầm lớn của đội nhà ở giải U17 Đông Nam Á. Ông Gita Suwondo cũng cho rằng đội nhà sẽ gặp vô vàn khó khăn khi dự giải châu lục.

Chuyên gia Gita Suwondo nói: “Ở trận gặp Malaysia (thua 0-1), chúng tôi kiểm soát bóng nhưng lại thiếu khả năng dứt điểm ở khu vực cuối sân. Khi có bóng trong khu vực cuối sân, chúng ta lại không biết mình phải làm gì”.

Theo ông Gita Suwondo, U17 Indonesia cũng mắc sai lầm lớn về chiến thuật ở trận cuối vòng bảng gặp U17 Việt Nam. Đó là trận đấu mà đội chủ nhà cần tấn công trong thế buộc phải thắng, nhưng họ lại đá phòng ngự.

“Trận thắng đầu tiên của chúng ta trước Timor Leste không phản ánh được điều gì. Đúng vậy, đó là vì chất lượng của đối thủ.

Trận thứ hai gặp Malaysia, chúng ta cũng không làm được gì trước lối phòng ngự kỷ luật của họ, khi mà Malaysia đã rút ra bài học sau trận thua U17 Việt Nam 0-4. Sau đó, chúng ta bị thủng lưới bởi một pha phản công.

Trong trận gặp Việt Nam, chúng ta cũng không thể ghi bàn. Thậm chí trận gặp Việt Nam, chúng ta còn chơi tệ hơn nữa. Đối với một đội bóng cần chiến thắng, chúng ta lại chơi phòng ngự” - Gita Suwondo tỏ ra bức xúc khi bình luận trên kênh YouTube của Nusantara TV.

U17 Indonesia không thể ghi bàn vào lưới U17 Việt Nam.

Bỏ lại giải Đông Nam Á, chuyên gia Gita Suwondo lo lắng cho đội nhà khi đề cập tới đấu trường châu lục, khi họ phải chạm trán 3 đối thủ đều rất mạnh:

“Tại giải châu Á 2026, chúng ta nằm ở một bảng đấu rất khó khăn. Đơn cử như với U17 Trung Quốc, chúng ta thua họ tới 0-7 và 2-3 khi đá giao hữu”.

Chuyên gia Gita Suwondo cho biết thêm rằng khi ở Bali, ông đã gặp cựu huấn luyện viên của đội U17 Indonesia, Nova Arianto. Theo ông, chất lượng của đội U17 Indonesia ở thời điểm hiện tại khác xa so với thời của Nova, khi đội nhà giành vé dự U17 World Cup 2025.

“Khi giải giao hữu Bali Sevens diễn ra ở Bali, tôi đã có cơ hội trò chuyện với Nova Arianto về công tác chuẩn bị của đội U19. Sau đó, tôi hỏi ông ấy về đội U17. Ông ấy không muốn nói nhiều về đội U17.

Tuy nhiên, chính ông ấy cũng thừa nhận rằng ngân sách dành cho việc chiêu mộ cầu thủ của HLV đương nhiệm Kurniawan không đủ dồi dào như ông ấy cần”.

Chuyên gia người Indonesia cho rằng đội nhà sai lầm ở trận gặp Việt Nam.

Tại giải U17 châu Á 2026 khởi tranh ở Saudi Arabia từ ngày 5-22/5 tới, khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện góp mặt gồm U17 Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Myanmar.

So với Indonesia, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu đỡ khó khăn hơn (bảng C) cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE. Thầy trò HLV Roland sẽ lần lượt gặp Yemen (ngày 6/5), Hàn Quốc (10/5) và UAE (13/5).