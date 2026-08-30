Chuyên gia Indonesia cảnh báo Đông Nam Á về sức mạnh của ĐT Việt Nam

Chức vô địch AFF Cup 2026 giúp ĐT Việt Nam nhận thêm cảnh báo từ Indonesia, trước khi bước vào FIFA ASEAN Cup với tham vọng tiếp tục khẳng định vị thế.

ĐT Việt Nam ngày càng khó bị đánh bại

Sau khi ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2026, chuyên gia bóng đá Indonesia Ronny Pangemanan đã đưa ra những nhận xét đáng chú ý về sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Theo Ronny Pangemanan, điều đáng ngại nhất ở ĐT Việt Nam hiện tại không chỉ nằm ở chất lượng cầu thủ, mà còn là sự ổn định được duy trì trong một thời gian dài. Ông đánh giá kỷ luật chiến thuật, chiều sâu đội hình và khả năng chịu áp lực đang giúp Việt Nam trở thành đối thủ rất khó bị đánh bại.

Chia sẻ trên Pikiran Rakyat, chuyên gia Indonesia cho rằng bóng đá Việt Nam đang ngày càng ổn định và thành tích tại AFF Cup 2026 cho thấy vai trò quan trọng của HLV Kim Sang-sik.

Nhận xét này phần nào phản ánh đúng những gì ĐT Việt Nam thể hiện trong hành trình vừa qua. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch mà còn đánh bại Indonesia 3-0 ở vòng bảng, trước khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết.

Đáng chú ý hơn, Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm chịu sức ép lớn. Trong trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0, tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về. Khi trở lại Mỹ Đình, dù để Thái Lan gây sức ép và có thời điểm gặp nhiều khó khăn, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn bảo vệ được lợi thế chung cuộc.

Đây chính là điểm khác biệt đáng kể của ĐT Việt Nam so với chính họ trong một số giải đấu trước đây. Đội bóng không còn quá phụ thuộc vào việc phải kiểm soát thế trận hay liên tục duy trì sức ép. Khi cần, Việt Nam có thể chơi thực dụng, phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi thời cơ.

Không chỉ có danh hiệu, Việt Nam còn có chiều sâu

Một trong những yếu tố khiến các đối thủ Đông Nam Á phải dè chừng là khả năng xoay tua nhân sự của HLV Kim Sang-sik.

AFF Cup 2026 cho thấy Việt Nam có nhiều phương án để thay đổi cục diện trận đấu. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị như Quang Hải hay Hai Long đều từng tạo ra khác biệt. Ở nhiều vị trí, HLV Kim Sang-sik cũng có thể lựa chọn giữa những cầu thủ có phong cách thi đấu khác nhau.

Điều đó đặc biệt quan trọng khi ĐT Việt Nam bước vào một giai đoạn có mật độ thi đấu dày và phải đối đầu với những đối thủ mạnh nhất khu vực.

Chức vô địch AFF Cup 2026 vì thế không đơn thuần là một danh hiệu. Nó cho thấy Việt Nam đang hình thành được một tập thể có khả năng giải quyết nhiều kiểu trận đấu khác nhau.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng AFF Cup chưa phải thước đo cuối cùng cho tham vọng của bóng đá Việt Nam.

FIFA ASEAN Cup sẽ là bài kiểm tra mới

Chưa đầy một tháng sau khi đăng quang AFF Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ bước vào FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu được tổ chức trong khung FIFA Days. Đây là sân chơi có ý nghĩa khác biệt bởi các đội tuyển có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh hơn. Giải đấu diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, với Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Đáng chú ý, Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan chỉ khoảng một tháng sau trận chung kết AFF Cup. Theo lịch được công bố, hai đội gặp nhau ngày 29/9, sau trận ra quân của Việt Nam gặp Philippines ngày 26/9.

Đây mới thực sự là bài kiểm tra thú vị đối với nhận định của chuyên gia Indonesia.

Nếu AFF Cup cho thấy Việt Nam đang có vị thế rất cao tại Đông Nam Á, FIFA ASEAN Cup sẽ kiểm chứng xem vị thế ấy có thể được duy trì khi các đối thủ chuẩn bị nghiêm túc hơn hay không.

Đặc biệt, Thái Lan chắc chắn không muốn tiếp tục thất bại trước Việt Nam. Indonesia cũng đang đặt tham vọng lớn tại giải đấu mới của FIFA, trong khi các đội bóng khác có thêm thời gian chuẩn bị và hoàn thiện lực lượng.

Vì thế, sẽ là quá sớm nếu nói Việt Nam đã có thể “thống trị” bóng đá Đông Nam Á. Nhưng rõ ràng, sau AFF Cup 2026, vị thế của thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thay đổi.

Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á và cũng là đội bóng mà phần còn lại của khu vực muốn đánh bại. Đó vừa là lợi thế, vừa là áp lực.

Nếu tiếp tục vượt qua được những thử thách ấy, đặc biệt là Thái Lan, ĐT Việt Nam sẽ có thêm một lời khẳng định mạnh mẽ rằng thành công tại AFF Cup 2026 không phải khoảnh khắc nhất thời, mà là kết quả của một nền tảng ngày càng vững chắc.