Chuyên gia cảnh báo LĐBĐ Malaysia: Không nhận tội, án phạt càng 'kinh hoàng hơn'

Tờ Astro Stadium dẫn lời chuyên gia cho rằng bản phán quyết đầy đủ của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến 7 cầu thủ gian lận nhập tịch khi được công bố có thể còn gây bất ngờ hơn so với thông tin ban đầu. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cần thể hiện sự hối tiếc sau phán quyết của CAS, thay vì phản ứng đầy thất vọng như hiện nay. Nếu tiếp tục giữ thái độ này, FIFA có thể nổi giận và đưa ra án phạt nghiêm khắc hơn.

Cựu huấn luyện viên Selangor - ông Zakaria Rahim - nhận định rằng khi bản giải trình đầy đủ được công bố, nội dung có thể còn “kinh hoàng hơn” so với những gì đã được biết đến: “Chúng tôi đang chờ kết quả đánh giá đầy đủ từ CAS và các chi tiết có thể còn gây bất ngờ hơn nữa".

Thái độ của FAM sau khi quyết định ban đầu của CAS được công bố khiến truyền thông và dư luận lo ngại. Liên đoàn bóng đá Malaysia đã phát hành hai thông cáo báo chí tiếp tục đặt câu hỏi về phán quyết, nhưng không thừa nhận sai sót hay đưa ra lời xin lỗi.

Ông Zakaria Rahim cảnh báo FAM có thể nhận phán quyết rúng động hơn nếu không tỏ ra hối lỗi. (Nguồn: Astro Stadium)

Theo ông Rahim, cách phản ứng này có thể khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. “Có lẽ khi phán quyết đầy đủ được công bố, điều đầu tiên FAM nên làm là bày tỏ sự hối tiếc và xin lỗi FIFA cũng như AFC về những gì đã xảy ra” , ông nói.

Cựu HLV Selangor cảnh báo rằng nếu FAM tiếp tục giữ thái độ như hiện tại, cơ quan quản lý bóng đá thế giới có thể phản ứng mạnh mẽ hơn. “Nếu không làm vậy, FIFA có thể sẽ tức giận. FAM cần chứng minh rằng họ sẽ không lặp lại sai lầm này và đã thực sự thay đổi” , ông Rahim nhấn mạnh.

Tuần trước, CAS đã ra thông báo liên quan đến vụ việc, nhưng mới chỉ là thông cáo báo chí ngắn gọn. Trong thời gian tới, cơ quan này dự kiến sẽ công bố toàn bộ phần “lý do bằng văn bản” cho quyết định của mình sau quá trình điều tra, qua đó làm rõ nhiều chi tiết quan trọng phía sau bê bối.

Theo ông Rahim, phần lý do đầy đủ của phán quyết có thể chỉ ra danh tính người đại diện của các cầu thủ. Ông cho rằng người này không trực tiếp làm việc với FAM, vì đã có một người đại diện khác quản lý anh ta ở trong nước.

“Không phải người của FAM trực tiếp xử lý việc này, việc tìm kiếm các cầu thủ do một bên khác thực hiện. Vấn đề này cũng không được trình lên hội đồng kỷ luật và kháng cáo của FIFA” , ông Rahim cho biết.