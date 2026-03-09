Chuyện gì xảy ra với Khánh Thi, Phan Hiển lúc 12h đêm?

Trên trang cá nhân, Khánh Thi đã thu hút sự chú ý lớn khi chia sẻ dòng trạng thái đầy hài hước về việc chưa nhận được bất kỳ lời chúc hay món quà nào từ chồng Phan Hiển. Đáng chú ý, nữ kiện tướng chỉ sực nhớ ra điều này khi đồng hồ đã điểm gần 12 giờ đêm. Cô viết:

"Ôi gần 12 giờ đêm rồi mới nhớ ra anh Nguyễn Đoàn Phan Hiển chưa hề chúc vợ hay tặng quà 8/3. Ủa là sao ta? Đúng kiểu làm gì có ngày này? Lơ đẹp luôn".

Khánh Thi "dỗi" Phan Hiển cực đáng yêu (Ảnh CMH)

Dòng chia sẻ "dở khóc dở cười" của bà mẹ ba con ngay lập tức nhận được lượng tương tác lớn từ khán giả. Thay vì chỉ trích sự vô tâm của người chồng, đa số người hâm mộ lại tỏ ra thích thú trước cách "đòi quà" thẳng thắn nhưng không kém phần nũng nịu của Khánh Thi. Nhiều bình luận còn hài hước cho rằng Phan Hiển có lẽ đang "ủ mưu" để tạo một bất động sản hay món quà "khủng" vào phút chót.

Dưới bài đăng, không ít khán giả đã để lại những lời bình luận mang tính "giải vây" cho nam kiện tướng. Có ý kiến cho rằng: "Chắc Phan Hiển muốn đợi đến giây phút cuối cùng của ngày để tạo điều bất ngờ cho bà xã đây mà". Một số người hâm mộ khác lại đưa ra góc nhìn đầy lãng mạn: "Có lẽ với Hiển, ngày nào ở bên Thi cũng đều là 8/3 rồi, nên anh ấy mới vô ý quên mất cái lịch truyền thống chăng?".

Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang đổ dồn sự chú ý vào trang cá nhân của cặp đôi để chờ đợi xem Phan Hiển sẽ có màn "chuộc lỗi" ngọt ngào nào dành cho bà xã sau lời nhắc nhở công khai này.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển thường xuyên tương tác trên mạng xã hội (Ảnh: FBNV)

Thực tế, đằng sau những màn "hờn dỗi" hóm hỉnh này là một cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vượt qua nhiều rào cản về tuổi tác và định kiến ban đầu, Khánh Thi và Phan Hiển đã xây dựng một tổ ấm hạnh phúc với ba nhóc tỳ đáng yêu. Không chỉ là bạn đời, họ còn là những người cộng sự ăn ý, cùng nhau gặt hái nhiều thành tích vang dội cho nền khiêu vũ thể thao nước nhà. Phan Hiển nổi tiếng là người chồng chiều vợ, luôn sẵn sàng xắn tay áo chăm con hay tháp tùng bà xã trong mọi sự kiện. Sự thấu hiểu và cách họ biến những tình huống đời thường thành niềm vui chính là bí quyết giúp ngọn lửa tình yêu của cặp đôi luôn bền chặt sau nhiều năm gắn bó.