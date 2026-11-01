Chuyện gì đang xảy ra với Manchester United?

Manchester United nối dài chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng.

Trận thua 0-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge tối 31/10 không chỉ giáng đòn nặng nề vào tham vọng của Manchester United, mà còn chính thức kéo dài chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng của HLV Michael Carrick lên con số 9. Đây là cột mốc đáng quên nhất của đội chủ sân Old Trafford trong gần bốn thập kỷ qua, đẩy HLV này tiến sát tới cảnh bị sa thải hơn bao giờ hết.

Thực tế, Quỷ đỏ nhập cuộc không tồi trong hiệp một. Khả năng chuyển trạng thái nhanh giúp đoàn quân của HLV Carrick tạo ra nhiều sóng gió hơn so me với đội chủ nhà. Tình huống nguy hiểm nhất đến ở phút 19 khi Bruno Fernandes dứt điểm vọt xà trong thế đối mặt thủ thành Penders sau đường kiến tạo từ Mbeumo. Phút 43, Amad Diallo tiếp tục bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở cự ly gần. Trung vệ Harry Maguire và Matheus Cunha cũng một lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Tuy nhiên, việc không thể tận dụng ưu thế đã khiến MU phải trả giá đắt ngay sau giờ nghỉ. Phút 50, Morgan Rogers thoải mái đi bóng qua hàng thủ lỏng lẻo của đội khách trước khi tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Lammens, mở tỷ số cho Chelsea. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 63 khi trung vệ Lisandro Martinez phạm lỗi vung tay trong vùng cấm, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân chỉ trong vòng 82 giây. Trên chấm 11m, Cole Palmer dễ dàng đánh bại Lammens, nâng tỷ số lên 2-0 và dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của Quỷ đỏ. Tấm thẻ đỏ tai hại của Martinez không chỉ đẩy MU vào thế mất người mà còn khiến HLV Carrick tỏ ra bất lực, lạnh lùng ngó lơ trung vệ người Argentina khi ông đi vào đường hầm.

MU thất bại cay đắng trước Chelsea (Ảnh: Getty)

Lần gần nhất Man Utd trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng là vào năm 1988 - thời điểm Sir Alex Ferguson mới bắt đầu tiếp quản câu lạc bộ.

Để tìm lại chiến thắng gần nhất của Quỷ đỏ, người hâm mộ phải ngược dòng thời gian về tận đầu tháng 9/2026, khi họ thắng dễ đội bóng nhược tiểu Sabah 4-0 tại đấu trường Champions League. Kể từ cột mốc đó, phong độ của MU lao dốc không phanh, họ gục ngã trước Manchester City ngay tại Old Trafford dù đối thủ chơi thiếu người, thua ngược Brighton 2-3 tại Carabao Cup dù đã dẫn trước 2-0, trắng tay trước Atletico Madrid (0-2), bị Como của HLV Cesc Fabregas vùi dập 1-4 tại cúp châu Âu, và kết thúc bằng hai thất bại liên tiếp trước Bournemouth (0-3) và Chelsea (0-2).

MU rơi vào cảnh khó khăn (Ảnh: Sun)

Tính tổng cộng trong 9 trận gần nhất, MU thua tới 6, hòa 3, chỉ ghi vỏn vẹn 6 bàn và thủng lưới 18 lần - trung bình nhận 2 bàn thua mỗi trận. Dù nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo đầu tuần này với cam kết trao thêm thời gian để xoay chuyển tình thế, thất bại thứ ba liên tiếp tại Stamford Bridge đã vắt cạn sự kiên nhẫn còn lại.

Trận thua này khiến Manchester United dậm chân ở nhóm cầm "đèn đỏ" trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn 7 điểm sau 9 vòng đấu - chỉ hơn đội bét bảng Sunderland đúng 2 điểm. Trong bối cảnh lịch thi đấu phía trước gặp Roma, Aston Villa và Liverpool, ngày chiến lược gia người Anh phải rời chiếc ghế nóng tại Old Trafford có lẽ chỉ còn tính bằng giờ?