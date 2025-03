Chuyện gì đã xảy ra khiến Đoàn Văn Hậu nẹp kín chân khi đi hẹn hò với Doãn Hải My?

Một người bạn vừa chia sẻ khoảnh khắc của gia đình hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khi đi cafe. Dân tình lập tức chú ý đến đến chân của Văn Hậu vẫn phải nẹp kín.

Đã gần hai năm trôi qua nhưng tình trạng chấn thương của hậu vệ sinh năm 1999 vẫn chưa có dấu hiệu tích cực.

Văn Hậu dính chấn thương viêm điểm bám gót chân vào hồi tháng 9/2023. Sau khi phát hiện chấn thương, anh đã sang Singapore để thăm khám và điều trị chấn thương 2 lần. Sau đó, Văn Hậu cùng vợ sang Hàn Quốc điều trị hồi cuối năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa thể trở lại tập trên sân cỏ. Những ngày qua người hâm mộ chỉ thấy hậu vệ quê Thái Bình tập luyện trong phòng gym.

Văn Hậu vẫn phải nẹp chân đi ra ngoài

Suốt khoảng thời gian khó khăn qua, Văn Hậu luôn có sự đồng hành của vợ. Hải My cũng nhiều lần phải lên mạng đáp trả khi có những bình luận không hay về chồng. Như mới đây, trong video mà nàng WAG sinh năm 2001 đăng lên mạng, hàng loạt câu hỏi về chuyện Văn Hậu giải nghệ khiến vợ Văn Hậu phải giải thích.

"Văn Hậu giải nghệ rồi hả anh em?", một người bình luận. Ngay sau đó, Doãn Hải My đáp trả: "Dạ, nếu không tập trung và không có sự quyết tâm quay trở lại thì đã không lặn lội tới Hàn để tập phục hồi hàng ngày từ sáng tới tối đâu ạ. Trước khi nói mình chịu khó tìm hiểu đã anh ơi. Cảm ơn anh đã quan tâm".

Hình ảnh của Văn Hậu trước Tết 2025

Hậu vệ tuyển Việt Nam về chung nhà với Doãn Hải My vào tháng 11/2023. Đến cuối tháng 3/2024, cặp đôi chia sẻ thêm tin vui khi Hải My công khai mang bầu con đầu lòng. Cô hạ sinh bé Lúa vào tháng 6 cùng năm. Dù con còn nhỏ nhưng cô nàng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Ở bức ảnh mới đây, nhan sắc của Hải My nhận mưa lời khen, dù qua cam thường vẫn tươi tắn, ngọt ngào.