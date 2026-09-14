Chuyện của Liverpool không còn đơn giản

Màn chia điểm không bàn thắng trước Fulham ngay tại Anfield đã dội một gáo nước lạnh vào sự kỳ vọng của CĐV Liverpool.

Dù mùa giải mới có 4 vòng, nút thắt chiến thuật và bài toán quản lý nhân sự Liverpool dưới thời tân HLV Andoni Iraola đang được truyền thông Anh mổ xẻ dưới góc nhìn đầy nghi ngại.

Căn bệnh toàn hòa và dấu hỏi từ quyết định xoay tua

Màn trình diễn nghèo nàn trước Fulham là trận hòa thứ 3 của Liverpool trong 4 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Đáng lo ngại hơn, đây đã là trận hòa thứ 4 liên tiếp của The Kop trên sân nhà Anfield tính từ cuối mùa giải trước – một chuỗi phong độ bế tắc chưa từng lặp lại kể từ tháng 11-2011 dưới thời Kenny Dalglish.

Theo ghi nhận từ Opta Analyst, trong trận đấu này, Liverpool dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng chỉ tạo ra số cú sút tương đương đối thủ (14 so với 10) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG chỉ dừng ở mức khiêm tốn (1,13 so với 0,71). Theo Opta, kết quả hòa phản ánh chính xác diện mạo nhạt nhòa của đội chủ nhà chứ không phải do yếu tố may rủi. Đội bóng của HLV Iraola không làm đủ tốt để xứng đáng có được trọn vẹn 3 điểm.

Càng về cuối trận, lối chơi tấn công của Liverpool càng tỏ ra bế tắc, vội vàng và thiếu định hướng. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, The Kop để hòa cả 2 trận sân nhà mở màn mùa giải. Cùng với các trận hòa trước Newcastle hay Nottingham Forest , Liverpool đã bộc lộ sự thiếu kiểm soát và đầy hỗn loạn trong hệ thống vận hành của Iraola.

Sau khi dốc sức chiến thắng Atletico Madrid tại Champions League vài ngày trước đó, thử nghiệm xoay tua đội hình của HLV Iraola đã phản tác dụng. Kostas Tsimikas phải rời sân ngay sau hiệp một vì thi đấu thiếu hiệu quả, trong khi Víctor Munoz và Ryan Gravenberch cũng bị rút ra sớm ở phút 60. Thất bại trong việc tạo ra sự tươi mới khiến lối chơi của Liverpool trở nên rời rạc và thiếu sức sống.

Nói về mật độ thi đấu dày đặc 60–70 giờ giữa hai trận đấu, nhà cầm quân xứ Basque nhấn mạnh: "Thật dễ để nói rằng các cầu thủ đã mệt mỏi hay thiếu đi sự thanh thoát, chúng tôi không thể che giấu điều đó. Nhưng điều này sẽ còn xảy ra trong suốt mùa giải và chúng tôi buộc phải thích nghi."

Trong khi cây viết Richard Jolly trên The Independent thì đánh giá quyết định xoay tua lực lượng của Iraola đã phản tác dụng rõ rệt: "Lần thử sức xoay tua đội hình đầu tiên của ông khó có thể coi là thành công. Nó dẫn đến một góc nhìn rằng chiều sâu đội hình của Liverpool đơn giản là chưa đủ mạnh, bất chấp khoản chi tiêu khổng lồ tới 670 triệu bảng trong 16 tháng qua".

Bộ ba trăm triệu bảng bế tắc trước sự kiên cường của Fulham

Liverpool đã đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên tung vào sân cùng lúc 3 cầu thủ có mức giá từ 100 triệu bảng trở lên: Bradley Barcola, Alexander Isak và Florian Wirtz. Dù vậy hàng công của The Kop lại hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Fulham.

Tân binh Bradley Barcola trong lần đá chính thứ hai đã có màn trình diễn mờ nhạt, trong khi Florian Wirtz vẫn mòn mỏi tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Nếu không có pha cản phá xuất thần trên vạch vôi của trung vệ trẻ Jacquet hay sự phản xạ kịp thời của Alisson Becker sau sai lầm chuyền hỏng nguy hiểm của chính anh cho Gravenberch, Liverpool thậm chí đã phải nhận một thất bại đắng ngắt ngay tại thánh địa của mình.

Tờ The Independent bình luận đầy chua chát: "Vào cái đêm Liverpool trở thành đội bóng đầu tiên trình làng cùng lúc 3 cầu thủ có mức giá từ 100 triệu bảng trở lên, họ rốt cuộc lại phải cảm thấy biết ơn một tân binh cập bến mà không tốn một đồng phí chuyển nhượng nào".

Trong bức tranh có phần ảm đạm về mặt lối chơi, sự xuất hiện của Ronald Araujo ở vị trí hậu vệ phải lại mang đến một giải pháp chữa cháy đầy hứa hẹn cho HLV Iraola. Chuyển đến từ Barcelona theo hợp đồng cho mượn sau chấn thương của Joe Gomez và phong độ giảm sút của Jeremie Frimpong, trung vệ người Uruguay đã nhanh chóng chứng tỏ giá trị nhờ thể hình cuồn cuộn và tư duy phòng ngự chắc chắn.

Chặng đường phía trước của Liverpool chắc chắn sẽ không còn đơn giản như những tuyên bố lạc quan hồi đầu mùa. Khi lịch thi đấu khốc liệt ở cả đấu trường nội địa lẫn Champions League bắt đầu gia tăng áp lực, chiến lược gia người Xứ Basque không chỉ cần giải bài toán thể lực, mà còn phải mau chóng định hình một bản sắc chiến thuật rõ ràng cho The Kop.