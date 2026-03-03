Chuyên cơ của Ronaldo bất ngờ rời Ả Rập Xê Út giữa lúc bom đạn

Theo Daily Mail, chiếc chuyên cơ riêng trị giá 61 triệu bảng của Cristiano Ronaldo đã rời Saudi Arabia trong đêm, làm dấy lên đồn đoán rằng siêu sao bóng đá có thể đã rời đi giữa lúc xung đột trong khu vực leo thang.

Thủ đô Riyadh nơi Ronaldo sinh sống cùng vị hôn thê Georgina Rodriguez và 5 người con đã hứng chịu các đợt không kích của Iran khi giao tranh bước sang ngày thứ tư. Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh bị hai máy bay không người lái tấn công trong đêm. Sau đó, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia thông báo đã đánh chặn 8 UAV gần các thành phố Riyadh và Al-Kharj.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay từ Flightradar24, chuyên cơ Bombardier Global Express của Ronaldo bay qua Ai Cập và Địa Trung Hải trước khi tiến vào không phận Tây Ban Nha. Chiếc máy bay đã thực hiện hành trình gần 7 giờ tới thủ đô Tây Ban Nha, cất cánh lúc 20h và hạ cánh xuống Madrid gần 1h sáng hôm sau.

Máy bay riêng của Cristiano Ronaldo đã rời Saudi Arabia và bay đến Madrid trong đêm. (Nguồn: Daily Mail)

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó kêu gọi công dân rời khỏi các quốc gia ở Trung Đông "ngay lập tức", do lo ngại xảy ra những rủi ro an toàn nghiêm trọng. Nhiều chuyến bay dự kiến hạ cánh xuống Riyadh trong đêm đã phải quay đầu, giữa lúc hàng nghìn người nước ngoài tìm cách rời khỏi khu vực chiến sự.

Năm 2024, Ronaldo bán chiếc Gulfstream G200 mua năm 2015 với giá 16 triệu bảng và chi 61 triệu bảng để tậu chiếc Bombardier Global Express 6500 mới.

Chiếc máy bay màu đen sang trọng có sức chứa tối đa 15 hành khách, gồm nhiều không gian riêng biệt: khu ghế ngồi với bàn và sofa, phòng ngủ giường đôi và khu tắm riêng. Máy bay được cá nhân hóa với logo của Ronaldo cùng hình ảnh anh ăn mừng bàn thắng đặc trưng. Tuần trước, Georgina Rodriguez từng sử dụng chuyên cơ này để bay tới Milan và chia sẻ hình ảnh trên Instagram.

Ronaldo - người nhận mức lương khoảng 488.000 bảng mỗi ngày tại Al-Nassr ở Saudi Pro League - hiện đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp sau khi dính chấn thương. Anh phải rời sân ở phút 80 trong trận đấu của Al-Nassr trước Al Fahya hôm thứ Bảy, ngồi trên ghế dự bị với túi đá chườm phía sau đầu gối. Đây là trận thứ hai liên tiếp cầu thủ kỳ cựu phải rời sân sớm, sau trận gặp Al-Najma.

Tình trạng căng thẳng leo thang gây hỗn loạn hàng không và tác động mạnh tới đời sống xã hội tại Trung Đông. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận các trận đấu trong khu vực Tây Á dự kiến diễn ra ngày 2-3/3 đã được hoãn để đảm bảo an toàn, trong khi các trận đấu tại khu vực Đông Á vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Ngoài ra, các trận lượt đi tứ kết AFC Champions League Two và AFC Challenge League có sự tham gia của các đội bóng khu vực phía Tây Á, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 4 tháng 3 năm 2026, cũng bị hoãn cho đến khi có thông báo mới.