Chuyện chưa kể về Phạm Minh Phúc, chàng trai nhỏ bé mang nghị lực phi thường của U23 Việt Nam

Trong ngôi nhà của Phạm Minh Phúc ở phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), ông nội của tuyển thủ U23 Việt Nam không thể kìm được những giọt nước mắt. Những ngày qua, cũng giống như suốt hành trình theo đuổi bóng đá của tiền vệ sinh năm 2004, ông không bỏ qua bất cứ trận đấu nào, sau đó rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến cháu mình bắt đầu gặt hái thành công.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong , ông nội của Minh Phúc vẫn còn nhớ buổi tối đặc biệt cách đây hơn 10 năm, khi ông được bố mẹ Minh Phúc mời đến để xin ý kiến. Đó chính xác là buổi họp của đại gia đình, nhằm quyết định xem có nên cho cháu theo đuổi nghiệp bóng đá hay không.

Theo lời kể của cô Nguyễn Thị Hương, mẹ của Minh Phúc, đây thực sự là quyết định khó khăn.

Ông nội của Minh Phúc không thể ngăn những giọt nước mắt tự hào với những gì Minh Phúc đã làm được với bóng đá. (Ảnh: Thanh Hải)

Từ khoảng 4, 5 tuổi, lúc còn chưa nhận được mặt chữ, Minh Phúc đã đọc vanh vách tên các cầu thủ. Cũng vì mê bóng đá, Minh Phúc thường bắt mẹ và bà ngoại phải đá bóng cùng. "Mẹ và bà thì mệt, mà Minh Phúc vẫn không cho nghỉ, cứ ép đá mãi", cô Nguyễn Thị Hương nhớ lại, "Đến bây giờ Minh Phúc cũng không có sở thích nào khác ngoài bóng đá".

Mãi đến khi Minh Phúc theo học bóng đá ở trung tâm của tỉnh Hưng Yên với thầy Hưng từ hè năm lớp ba, cậu mới cho mẹ và bà nghỉ. "Ngày ấy Minh Phúc nhỏ lắm, thiếu cân lại hay ốm, nên cu cậu sợ bị loại, phải nhờ mẹ nói khó với thầy", cô Nguyễn Thị Hương cho biết, "May là thầy nhận ra tài năng của con. Còn nhớ những ngày mới đá, Minh Phúc hay mặc bộ đồ có tên Messi, nên thầy hay gọi 'Messi, Messi', lại nói Messi cũng nhỏ con như vậy".

Khác bây giờ, thời gian ấy Minh Phúc luôn đá tiền đạo, sau đó ẵm giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở các giải nhi đồng. Bước ngoặt đến ở một giải đấu tại Thanh Hóa, đại diện PVF tới gặp cô Nguyễn Thị Hương, ngỏ ý đưa Minh Phúc về Học viện. "Hạt giống tốt phải gieo ở mảnh đất tốt", mẹ của Minh Phúc nhớ mãi câu nói đó, nhưng thương con bé còi, kén ăn, nên đã chọn Học viện Công an Nhân dân vì gần nhà, tiện chăm sóc.

Mẹ của Minh Phúc, cô Nguyễn Thị Hương, rạng rỡ khi nói về con trai. (Ảnh: Thanh Hải)

"Thời gian ấy vất vả lắm. Hàng ngày, cứ 3 rưỡi chiều tôi lại đón con rời trường và đưa tới sân tập. Đến 6 rưỡi tối đón về cho ăn cơm, xong lại tất cả chở đến nhà cô giáo học thêm. Cứ đều đặn như vậy bất kể mưa nắng. Có hôm mưa to, sấm chớp, Minh Phúc vẫn nhất quyết không nghỉ, thậm chí phải đi ngay vì sợ đến muộn thầy mắng.

Tôi nhìn thấy quyết tâm của con nên cũng không quản ngại mưa gió, đồng thời cũng mừng vì con rất tự giác, không những tập luyện chăm chỉ mà còn đảm bảo chuyện học hành. Nhìn vào điểm số, cô giáo chủ nhiệm tiếc sức học của Phúc đến động viên gia đình cho con nghỉ bóng đá, tập trung vào việc. Thế nên mới dẫn đến cuộc họp đại gia đình tôi vừa kể", cô Nguyễn Thị Hương chia sẻ.

Trong cuộc họp đó, Minh Phúc đã khóc xin ông bà, bố mẹ được phép tiếp tục theo đuổi đam mê. "Cu cậu nói, cả nhà xem, bao nhiêu người mỗi con được chọn, con không muốn bỏ ngang", mẹ của Minh Phúc kể.

Bức ảnh Minh Phúc chụp cùng ông nội được đặt trang trọng trong tủ lưu niệm. (Ảnh: Thanh Hải)

Bây giờ nhìn lại, dù trải qua nhiều gian khó, gia đình Minh Phúc không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì cho con theo bóng đá.

"So với các anh em trong đội, Minh Phúc phát triển chậm hơn", cô Nguyễn Thị Hương nói, "Nhưng rất mừng là chỉ trong khoảng 1 năm nay, kể từ khi lên đội một CAHN, được sự dẫn dắt của thầy Mano Polking cùng sự hỗ trợ của đồng đội, Minh Phúc đã nắm bắt cơ hội, cho thấy sự tiến bộ và bước đầu gặt hái thành công".

Sau khi thể hiện mình trong màu áo đội bóng ngành Công an, Minh Phúc cũng nhận được cái gật đầu của HLV Kim Sang-sik khi lên danh sách U23 Việt Nam. "Tôi vẫn thường đi theo Minh Phúc, và sau buổi tập luyện ở Phú Thọ đợt đội đá vòng loại U23 châu Á 2026, tôi thấy Phúc được thầy phát áo bib.

Tôi không hiểu điều đó có nghĩa gì, cho đến lúc nhiều bạn phóng viên reo lên, Minh Phúc được phát áo kìa. Sau tôi mới hỏi Phúc, Phúc bảo nhiều khả năng con được đá chính ngày mai. Nghe nói thế tôi mừng rơi nước mắt. Trước chỉ mong con nằm trong danh sách đăng ký đã vui lắm rồi", mẹ của chàng trai sinh năm 2004 nói trong xúc động.

Cô Nguyễn Thị Hương đứng cạnh chiếc tủ lưu giữ kỷ niệm, thành tích cùng trái bóng của con trai Minh Phúc. (Ảnh: Thanh Hải)

Với niềm tự hào, cô Nguyễn Thị Hương chỉ vào chiếc tủ chứa những bức ảnh thời thơ ấu cùng bộ sưu tập huy chương, Cúp của con trai.

"Chiếc tủ này được lấp đầy chỉ trong một năm qua, với Cúp Quốc gia 2024/25, Siêu Cúp bóng đá Quốc gia 2025 cùng CAHN, rồi chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và huy chương Vàng SEA Games 33.

Nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn không biết là thực hay mơ. Hiện cả nhà vẫn theo dõi và cổ vũ cho Minh Phúc cùng đồng đội trong hành trình tại VCK U23 châu Á 2026. Tất cả đang chờ đón danh hiệu lịch sử, chức vô địch VCK U23 châu Á 2026, sẽ được đặt trang trọng vào đây", mẹ của Minh Phúc nói đầy tin tưởng.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Minh Phúc được HLV Kim Sang-sik tin tưởng cho ra sân cả 4 trận, trong đó có 3 lần đá chính. Các con số thống kê của anh vô cùng thuyết phục.

Minh Phúc đang đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục VCK U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam.

Sau 322 phút thi đấu, cầu thủ của CAHN hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự với 4 tình huống tắc bóng, 4 lần đánh chặn thành công và 10 lần phá bóng giải nguy. Tuy thể hình không lý tưởng, nhưng chàng trai người Hưng Yên vẫn chiến thắng 54,5% các pha tranh chấp tay đôi.

Bên cạnh đó, bản năng tấn công trong Minh Phúc cũng được thể hiện với 3 cú sút với tỷ chính xác 100%. Một trong số đó trở thành bàn thắng, chính là pha lập công ấn định chiến thắng 3-2 ở trận tứ kết với U23 UAE. Trước đó, anh cũng là tác giả đường chuyền vào khu cấm địa dẫn tới cú đánh đầu ngược nâng tỷ số lên 2-1 của Đình Bắc.

Cũng là người ghi bàn vào lưới U23 Trung Quốc làm nên chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam tại Panda Cup 2025 cách đây ít lâu, người hâm mộ hy vọng Minh Phúc sẽ tiếp tục cái duyên ấy ở trận bán kết diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium.

Trước giờ ra sân, Minh Phúc cam kết "sẽ chiến đấu bằng cả trái tim, cố gắng hết mình, chiến đấu với niềm tự hào dân tộc, vì gia đình, vì niềm vui của hàng triệu người hâm mộ". Tất cả tin anh sẽ làm được. Với chàng trai từng khóc cạn nước mắt để theo đuổi đam mê, không gì là không thể.