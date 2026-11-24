Thật tiếc vì chưa thể giành chiến thắng. Dù có những sai lầm cá nhân nhưng đội đã chơi tốt. Chúng tôi còn trẻ, còn có thể sửa sai". Đấy là chia sẻ của Chu Ngọc Nguyễn Lực sau trận hoà 3-3 của U17 Việt Nam trước U17 New Zealand ở U17 World Cup.

Nguyễn Lực trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội. Đầu tư cho đào tạo trẻ được ví như sự cam kết lâu dài của các ông bầu cho bóng đá

Phút 49 trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand, Nguyễn Lực thực hiện pha đá phạt tinh quái bên cánh trái, đưa bóng xoáy vào góc đánh bại thủ môn đối phương. Thời điểm trên U17 Việt Nam đang bị U17 New Zealand dẫn 1-0.

Phút 59, lại là Nguyễn Lực thực hiện pha tạt bóng chính xác để Đại Nhân ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2. Màn rượt đuổi tỷ số của thầy trò HLV Cristiano Roland với đối thủ chỉ khép lại với tỷ số chung cuộc 3-3, khi một lần nữa U17 New Zealand vươn lên dẫn bàn nhưng U17 Việt Nam lại tiếp tục gỡ hoà.

Ở trận đấu trước đó với U17 Bỉ, đương kim Á quân giải đấu, Nguyễn Lực cũng khiến khán giả trầm trồ với pha đá phạt góc thành bàn ảo diệu. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã gọi đây là "bàn thắng Olympic". Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi 2 bàn thắng tại một kỳ World Cup sân 11 người.

Trước khi giải đấu khởi tranh, cả Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đều dành sự quan tâm đặc biệt tới Nguyễn Lực, đánh giá cao nền tảng kỹ thuật cá nhân, khả năng chuyền bóng đa dạng và sự sáng tạo trong lối chơi của tiền vệ sinh năm 2009.

U17 Việt Nam đang có hành trình đáng nhớ ở U17 World Cup

Những gì Nguyễn Lực thể hiện tại Qatar không chỉ chứng minh những đánh giá ấy có cơ sở, mà còn cho thấy tiềm năng của cầu thủ trẻ Việt Nam khi được phát hiện sớm, đào tạo bài bản và tạo điều kiện phát triển trong một môi trường phù hợp.

Năm 2019, khi mới 10 tuổi, Nguyễn Lực gia nhập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VSH của hai cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng và Văn Sỹ Thủy tại Nghệ An, một trong những cơ sở vệ tinh trong hệ thống đào tạo của CLB Hà Nội.

Sau ba năm được trang bị những nền tảng bóng đá cơ bản, Nguyễn Lực được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục đào tạo ở cấp độ cao hơn.

Năm 2024, khi mới 15 tuổi, Nguyễn Lực đã góp mặt trong đội hình U17 Hà Nội giành chức vô địch quốc gia. Một năm sau, tiền vệ này tiếp tục cùng các đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Năm 2026 đánh dấu những bước tiến mạnh mẽ hơn nữa khi Nguyễn Lực giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á, góp công đưa U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup, được Hà Nội FC trao cơ hội thi đấu tại V-League và giờ đây là những bàn thắng trên sân chơi thế giới.

Bóng đá Việt Nam cần thêm nhiều ông bầu biết "chăm gốc" thông qua đầu tư cho đào tạo trẻ

Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy Nguyễn Lực là một trong những gương mặt tiêu biểu cho mô hình đào tạo mà bầu Hiển và Tập đoàn T&T Group đã dành nhiều năm xây dựng và hoàn thiện. Hai thập kỷ qua, bên cạnh những chức vô địch và dấu ấn của đội bóng thủ đô tại các giải đấu quốc nội, môi trường bóng đá được bầu Hiển đầu tư đã góp phần đào tạo, phát triển và đưa nhiều tài năng như Duy Mạnh, Thành Chung, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Việt Anh trở thành những tuyển thủ có đóng góp quan trọng cho bóng đá Việt Nam.

Đánh giá về màn trình diễn của U17 Việt Nam ở trận đấu với U17 New Zealand, một lãnh đạo cấp cao VFF cho biết các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực và rất tự tin. "Nếu hệ thống phòng ngự của đội tổ chức tốt và tập trung hơn thì có thể chúng ta đã có kết quả tốt hơn nữa. Đây cũng là nhược điểm phổ biến của các cầu thủ trẻ, khả năng giữ tập trung thường không tốt. Điều quan trọng là sau những trận đấu như vậy, các cháu tích luỹ được kinh nghiệm quý giá để trưởng thành"-vị này cho biết.