Chuyện bất thường xảy ra ở Facebook của Văn Toàn sau khi Hoà Minzy công khai chồng sắp cưới

Những ngày gần đây, trang cá nhân của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bất ngờ trở thành “điểm nóng” sau khi ca sĩ Hoà Minzy công khai chuyện tình cảm với bạn trai là một quân nhân.

Ngay dưới nhiều bài đăng vốn chẳng hề liên quan đến Hoà Minzy của Văn Toàn, hàng loạt cư dân mạng tràn vào để lại bình luận nhắc đến nữ ca sĩ theo cách cực kì kém duyên. Không ít người đùa rằng nam cầu thủ “thất tình”, “bị bỏ rơi”, thậm chí còn tỏ ra thương cảm cho anh sau khi nữ ca sĩ công khai người đàn ông khác. Một số bình luận còn gợi lại câu chuyện “đẩy thuyền” Hoà Minzy - Văn Toàn từng rầm rộ trên mạng xã hội suốt nhiều năm qua.

Văn Toàn và Hoà Minzy từng được "đẩy thuyền" rầm rộ, chính nữ ca sĩ cũng thừa nhận "xào couple" cùng anh bạn thân

Tuy nhiên, phản ứng này lại khiến nhiều người cho rằng mọi thứ đang bị đẩy đi quá xa. Thực tế, cả Văn Toàn và Hoà Minzy đã nhiều lần khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết. Cặp đôi nổi tiếng với những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội, thường xuyên trêu chọc nhau khiến khán giả thích thú, từ đó hình thành “con thuyền” mà fan nhiệt tình ghép đôi.

Thậm chí, trong đời thực, Hoà Minzy còn đưa bạn trai đến ra mắt hội bạn thân, trong đó có Văn Toàn. Mối quan hệ giữa Văn Toàn và chồng sắp cưới của Hoà Minzy được cho là rất thoải mái và thân thiết, đến mức cả hai còn khá hợp nhau khoản… tụ tập ăn uống, trò chuyện như những người bạn lâu năm.

Chính vì vậy, việc nhiều cư dân mạng kéo vào Facebook Văn Toàn để bình luận theo hướng trêu chọc, thương hại hay thậm chí mỉa mai đang khiến câu chuyện trở nên khá nhạy cảm. Khi người trong cuộc vốn dĩ đã rất rõ ràng và bình thản với mối quan hệ của mình, những suy diễn quá đà từ bên ngoài đôi khi lại vô tình đặt họ vào tình huống khó xử.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng điều đáng tôn trọng nhất lúc này là sự riêng tư và lời khẳng định của người trong cuộc. Còn với Văn Toàn, nam cầu thủ dường như vẫn giữ thái độ bình thường, không hề lên tiếng trước những bình luận ồn ào đang xuất hiện dưới các bài đăng của mình.