Chưởng môn Thanh Thành dùng Thiết đầu công 2 lần vẫn thua cao thủ lỳ đòn

Chưởng môn Thanh Thành Hà Đạo Quân dùng Thiết đầu công nhưng vẫn không thể đánh ngã được cao thủ nổi tiếng chịu đòn là Lý Hâm.

Tối 30/9, Giải thi đấu võ thuật đối kháng chuyên nghiệp “Hải Đăng Võ Hồn” 2026 diễn ra trọng thể tại Võ quán Hải Đăng, thành phố Giang Du (Trung Quốc). Giải đấu lấy chủ đề cốt lõi là “Võ hồn quy tông, ngạnh công định giới” (Võ hồn về lại gốc, khí công phân cao thấp), mang đến chuỗi trận đối đầu vô cùng kịch tính.

Trong đó, Lý Hâm, người tự xưng là “Đệ nhất chịu đòn thế giới”, đã cùng Chưởng môn phái Thanh Thành là Hà Đạo Quân bước lên đài đọ sức trong màn so tài khí công.

Ông Hà Đạo Quân là người truyền thừa đại diện cấp tỉnh của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Võ thuật Thanh Thành, đồng thời là chưởng môn Thanh Thành Long Môn Thái Cực. Sau hàng chục năm khổ luyện Thiết đầu công phái Thanh Thành, ông nổi tiếng khắp mạng xã hội với những màn đập đá bằng đầu, dùng tay không chặt vỡ đá cuội.

Chưởng môn Thanh Thành Hà Đạo Quân dùng Thiết đầu công với Lý Hâm

Trong khi đó, Lý Hâm được biết tới là người đang nắm giữ 3 kỷ lục Guinness. Ông nổi tiếng trong giới với khả năng chịu đòn cực hạn và tự xưng là “Đệ nhất chịu đòn thế giới, Đệ nhất trồng cây chuối thế giới”. Lý Hâm tự tin sở hữu Thiết Bố Sam hộ thể. Khả năng chịu đòn của ông đã được kiểm chứng vô số lần qua các chương trình truyền hình. Đặc biệt, Lý Hâm từng nhiều lần biểu diễn tiết mục trồng cây chuối bằng đầu trên cây đinh nhọn. Trong những năm gần đây, Lý Hâm đăng tải video cho người khác đánh mình lên Douyin, nhằm thể hiện khả năng chịu đòn.

Cùng bước lên đài, cả hai gạt bỏ những quyền pháp múa may hoa mỹ để giao lưu trực diện bằng những tuyệt kỹ khí công truyền thống thuần túy nhất. Võ sư Hà Đạo Quân dùng Thiết đầu công húc thẳng vào bụng Lý Hâm để kiểm tra khả năng chịu đòn của đối phương.

Lý Hâm cùng cúp vô địch sau khi so tài với Hà Đạo Quân

Theo clip được tài khoản của Lý Hâm chia sẻ, võ sư Hà Đạo Quân đã 2 lần dùng Thiết đầu công húc thẳng vào bụng của Lý Hâm. Tuy nhiên Lý Hâm vẫn không hề hấn gì. Võ sĩ này sau đó chia sẻ trên mạng xã hội Weibo và Douyin về chiến thắng của mình kèm chiếc cúp vô địch.

Theo lý giải, Hà Đạo Quân thua Lý Hâm ở màn so tài này, bởi vì Hà Đạo Quân dùng Thiết đầu công húc mạnh vào bụng Lý Hâm, nhưng Lý Hâm vẫn vững như núi Thái Sơn.

Ngoài màn so tài với Hà Đạo Quân, Lý Hâm còn thực hiện màn dùng đầu và bụng chống trồng cây chuối trên đỉnh đinh thép, khiến khán giả tại hiện trường liên tục la hét trầm trồ và hò reo khâm phục.