"Chúng ta đã nhận được một bài học, đừng đánh giá HLV Kim Sang-sik chỉ sau 1 trận đấu!"

BLV Quang Huy cho rằng năng lực của HLV Kim Sang-sik là rất đáng nể phục và ông có thể đứng dậy ngay sau khi mắc một cú vấp nào đó.

Highlights Indonesia vs Việt Nam (vòng bảng AFF Cup 2026)

Tối qua, ĐT Việt Nam thắng oanh liệt 3-0 trên sân nhà của Indonesia, trong thế bị dồn vào đường khó vì vừa hòa Singapore 0-0 trên sân nhà. Cần phải biết nếu hòa hoặc thất bại tối qua, cơ hội vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Kim Sang-sik là rất nhỏ.

Bình luận về trận đấu, BLV Quang Huy nói:

"Chúng ta biết ngay từ đầu là đến với giải lần này Indonesia thiếu những con người tốt nhất. Đây không phải lực lượng mạnh nhất từng thi đấu ở vòng loại thứ ba World Cup. Họ để dành lực lượng cho Asian Cup do FIFA tổ chức, cũng nằm trong FIFA Days, thành ra các CLB có thể nhả người về.

Thời điểm này ASEAN Cup diễn ra thì về mặt quân số cũng thuận lợi hơn so với dịp cuối năm trước đây, nhưng vẫn không thể bằng FIFA Days được. Đặc biệt Indonesia có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, họ còn phải chuẩn bị cho mùa giải mới. Vì thế, ngay từ đầu họ đã sắp xếp rằng chỉ đến Asian Cup thuộc FIFA Days mới có đủ những con người tốt nhất.

Bởi vậy, chúng ta cũng có một chút thuận lợi. Tuy nhiên, trong trận đấu ngày hôm nay, HLV Kim Sang-sik có sự thao lược rất ấn tượng. Ông ấy thay những con người khiến đối phương bất ngờ.

Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng nếu Indonesia có lực lượng mạnh nhất thì cách đối phó của những cầu thủ xuất sắc hơn, của một đội bóng mạnh hơn sẽ khác. Nhưng điều đó cũng không thể khỏa lấp việc chúng ta đã chơi rất xuất sắc và những tính toán của HLV Kim là cực kỳ chuẩn xác trong ngày hôm nay.

Trận đấu trước gặp Singapore, ông ấy gần như không tung ra hết những quân bài. Có thể ý tưởng là đánh nhanh, diệt gọn tại Mỹ Đình để giữ sức, bởi chỉ có ba ngày nghỉ rồi phải sang Indonesia. Tuy nhiên, chúng ta không làm được.

Đến trận đấu này, chắc chắn ông ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều để nghiên cứu đối thủ và tạo ra những thay đổi khiến đối phương bất ngờ. Cách nhập cuộc của chúng ta rất linh hoạt. Indonesia thực sự không kịp trở tay trong những phút đầu tiên, họ thủng lưới rất sớm rồi sau đó tiếp tục rơi vào tình trạng bị động.

Việt Nam thì càng thi đấu càng tỉnh táo. Tôi nghĩ đây cũng là một bài học cho người hâm mộ cũng như cho chính HLV Kim Sang-sik, đó là bóng đá không nên phán xét chỉ sau một trận đấu. Chúng ta phải nhìn cả một hành trình.

Với ông Kim, có lẽ ông cũng tự nhận thấy rằng cái hay của mình và điểm đặc biệt của đội tuyển Việt Nam là những tính toán khác nhau qua từng trận. Gặp đối thủ nào cũng nên tạo ra sự bất ngờ, bởi chúng ta vẫn chưa đủ tầm để áp đặt lối chơi lên mọi đối thủ.

Đội hình luôn cần có sự xáo trộn để khiến đối phương bất ngờ. Có như vậy mới thành công được. Dẫu rằng đây mới chỉ là sân chơi Đông Nam Á, nhưng vẫn phải có những tính toán, những sự chuẩn bị kỹ lưỡng qua từng trận để làm mới chính mình".

Một trong những điểm sáng của ĐT Việt Nam trước Indonesia là việc Lê Phạm Thành Long đã chơi rất tốt khi được bố trí đá chính thay Quang Hải. BLV Quang Huy tỏ ra bất ngờ:

"Thực ra những đường chuyền kiểu như vậy (Thành Long kiến tạo cho Hai Long ghi bàn) để xé toang hàng thủ đối phương thì chúng ta đã thấy ở Thành Long từ khi cậu ấy còn thi đấu cho Hải Phòng rồi Thanh Hóa.

Đến bây giờ, tôi nghĩ Thành Long còn chín chắn hơn bởi vì cậu ấy đang ở một CLB có môi trường rất chuyên nghiệp, có nhiều đồng đội giỏi. Việc không được đá chính ở hai trận vừa rồi cũng giống như một chiếc lò xo bị nén lại để rồi bùng nổ ở trận đấu ngày hôm nay.

Tôi là người đã theo dõi Thành Long, một sản phẩm của Học viện HAGL, từ rất lâu rồi nhưng vẫn bất ngờ trước màn trình diễn của cậu ấy trên đất Indonesia. Trước đây chúng ta đã biết năng lực của Thành Long, nhưng ở sân chơi đội tuyển quốc gia thì hôm nay, nếu nói rằng Thành Long mới thực sự bước ra ánh sáng thì cũng không quá lời. Tôi nghĩ rằng khi Ngọc Tân chấn thương và không thể tham dự chiến dịch lần này thì chúng ta rất vui khi thấy Thành Long trưởng thành và phát triển trong màu áo đội tuyển.

Đây không chỉ là một trận đấu hay, một màn ghi điểm của riêng cậu ấy mà còn giúp bóng đá Việt Nam có thêm nhiều phương án.

Thực ra, khi dùng cả Hoàng Đức và Quang Hải, tôi cũng lờ mờ nhận thấy một điều. Đội tuyển Việt Nam không hoàn toàn đá 3-4-3, mà có những thời điểm sẽ pha trộn giữa 3-4-3 và 3-5-2. Một trong ba cầu thủ tấn công sẽ lùi xuống. Ví dụ như Hoàng Hên hoặc Tài Lộc có thể lùi về.

Ngay trong trận đấu hôm nay thì Hai Long cũng là người thường xuyên lùi xuống. Có lúc chúng ta đá 3-4-3, có lúc chuyển sang 3-5-2.

Qua trận đấu này, chúng ta đã có thêm một sự lựa chọn trong bối cảnh cần một tiền vệ thiên về sự chắc chắn. Khi Ngọc Tân không thể tham gia thì Thành Long là một giải pháp giúp đa dạng hóa lối chơi. Tôi nghĩ đó sẽ còn là một hướng đi tích cực trong thời gian tới".

Với Thành Long trụ chắc ở phía sau, điều đáng mừng là Hoàng Đức khi có không gian thoải mái hơn cũng đã chơi hay, thể hiện tài nghệ ở khía cạnh hỗ trợ tấn công. Chính anh đã kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn thứ ba. Từ đó, BLV Quang Huy cho rằng tới đây Quang Hải sẽ còn phải tiếp tục dự bị:

"Đó chính là điều mà chúng ta từng thấy ở kỳ ASEAN Cup trước, khi Việt Nam vô địch và Hoàng Đức được xem là một trong những tiền vệ hay nhất giải. Có một Ngọc Tân chơi phía sau thì đúng là Đức, khi cần, có thể dâng cao và phát tiết hết tài nghệ của mình.

Và càng nói, tôi càng thấy rất có thể Quang Hải sẽ tiếp tục phải hy sinh ở những trận đấu tới. Nhưng biết làm sao được.

Tôi cũng nghĩ thế này, khả năng và năng lực của các học trò thì HLV Kim Sang-sik chắc chắn hiểu rất rõ. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu của giải đấu, có lẽ ông ấy chưa thật sự tin tưởng Lê Phạm Thành Long.

Ngọc Tân thì quá hay rồi. Còn ông Kim vẫn muốn sử dụng những con người đã có nhiều trải nghiệm, đã khẳng định được mình ở đội tuyển như Quang Hải và Hoàng Đức.

Đến ngày hôm nay thì Thành Long, sau khi không được đá chính ở các trận trước, đã có sự dồn nén. Mà đôi khi một cầu thủ cũng cần một cú hích. Cú hích đó lại đến từ chính sự dồn nén, giống như một chiếc lò xo bị ép lại.

Tôi nghĩ rằng khi mọi chuyện đã diễn ra, đã thắng và đã hay rồi thì nhìn lại để phân tích sẽ dễ hơn. Nhưng rất có thể nếu đá với Singapore mà sử dụng Thành Long ngay từ đầu thì cậu ấy cũng chưa chắc đã thăng hoa như hôm nay. Mọi chuyện đều có tính thời điểm của nó.

Thôi thì nhìn lại cả một chặng đường thành công như vậy là tốt rồi để chúng ta có thêm những định hướng cho chặng đường phía trước.

Bản thân trận đấu này cũng đã cho thấy rất rõ điều đó. Nếu ở những trận tiếp theo Quang Hải tiếp tục phải hy sinh và vào sân từ hiệp hai thì tôi nghĩ Hải cũng sẽ có cách thích ứng giống như ở kỳ ASEAN Cup trước.

Tức là hiệp hai, cứ mỗi lần Quang Hải vào sân là đội tuyển lại tạo ra những sự bùng nổ. Nói cho cùng, Hải vẫn luôn có thể tạo ra những đường chuyền đặc biệt và rất đẳng cấp.Thế thì xác định luôn như thế. Nếu cần thì dồn năng lượng cho hiệp hai, vào sân và tạo ra sự bùng nổ. Còn trước mắt thì cứ để Hoàng Đức đá chính cùng Thành Long" - BLV Quang Huy chia sẻ góc nhìn.

Tối qua, Xuân Son cùng Hoàng Hên vào sân từ ghế dự bị. Sau khi ghi bàn, Xuân Son đã gầm lên như giải thoát được sức ép. BLV Quang Huy lý giải điều này:

"Thực ra Xuân Son đã ghi bàn ngay ở trận đầu tiên gặp Timor-Leste. Nhưng trận đấu sau thì cậu ấy không thành công và cũng có một sự dồn nén nhất định.

Đến trận đấu này, cậu ấy lại không được đá chính. Với một tiền đạo luôn khát khao ghi bàn thì đương nhiên ai cũng muốn được đá chính. Việc không được đá chính cũng đồng nghĩa với việc bản thân cậu ấy hiểu rằng có thể mình chưa đạt phong độ tốt nhất, hoặc HLV cần một phương án khác.

Bởi thế, bàn thắng này cũng là một sự giải tỏa. Có thể sự dồn nén của Xuân Son không lớn như Lê Phạm Thành Long, nhưng dù sao cậu ấy cũng phải vào sân từ ghế dự bị. Và khi ghi bàn, chúng ta đã thấy rõ những cảm xúc mà cậu ấy bộc lộ.

Tôi vẫn cho rằng phong độ của Xuân Son hiện tại không thể so với giải đấu lần trước. Nói gì thì nói, một cầu thủ từng gãy chân thì cũng không thể trở lại hoàn toàn như trước.

Tuy nhiên, ở góc độ một trung phong, một mũi nhọn cắm, thì hiện nay bóng đá Việt Nam, kể cả những cầu thủ nhập tịch như Henrio hay Giovani, cũng chưa ai bằng Xuân Son. Bởi những cầu thủ kia hoặc đá lùi, hoặc chơi dạt biên, còn Xuân Son vẫn là trung phong tốt nhất mà đội tuyển Việt Nam đang có.

Vì thế, chúng ta phải hiểu rằng dù chưa đạt phong độ như kỳ giải trước thì Xuân Son vẫn cực kỳ quý giá. Cậu ấy vẫn có thể làm được rất nhiều điều.

Nói cho cùng, trong bóng đá hiện đại, tiền đạo không phải lúc nào cũng được đánh giá chỉ bằng số bàn thắng. Ví dụ như Đình Bắc hôm nay không ghi bàn, thậm chí có phần mờ nhạt, nhưng vẫn có những vai trò rất quan trọng trong việc ghim hàng thủ đối phương, kéo giãn đội hình để tuyến hai băng lên. Mọi chuyện đều có lý do của nó".

Vào lúc 20h00 ngày 7/8 tới, ĐT Việt Nam sẽ đấu trận cuối bảng A gặp Campuchia. Đây cũng là trận cuối chúng ta cần phải thắng để đi tiếp với ngôi đầu bảng A. Nhưng BLV Quang Huy dự đoán trận này sẽ không dễ dàng:

"Chúng ta vẫn đang có một lực lượng rất mạnh. Nếu nói riêng hàng công thì so với kỳ ASEAN Cup trước còn mạnh hơn. HLV Kim Sang-sik có những thời điểm khiến chúng ta cảm thấy các tính toán của ông chưa thật sự như mong muốn. Nhưng chúng ta phải nhìn cả một hành trình của giải đấu.

Trong một trận đấu cụ thể, kết quả có thể được quyết định bởi rất nhiều yếu tố. Nhưng cả giải đấu là một chặng đường dài. Vì thế, những gì chưa trọn vẹn ở trận đấu trước thì HLV Kim Sang-sik đã lập tức có sự điều chỉnh và trận đấu hôm nay là một minh chứng rất xuất sắc.

Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục chờ đợi đội tuyển Việt Nam mang đến nhiều điều thú vị.

Tôi cũng mong người hâm mộ và cả đội tuyển sẽ bước vào trận gặp Campuchia với một tâm thế thật cân bằng. Campuchia năm nay cũng tiến bộ. Dù chúng ta được chơi trên sân nhà nhưng hoàn toàn có thể hình dung họ sẽ đá theo cách mà Singapore từng làm.

Những điểm mạnh của Việt Nam trong trận gặp Indonesia chắc chắn Campuchia cũng đã xem và nghiên cứu. Vì thế sẽ có những thời điểm chúng ta gặp khó khăn, sẽ có lúc phải tìm cách tháo gỡ những nút thắt rồi sau đó trận đấu mới trở nên dễ dàng hơn.

Tôi vẫn tin Việt Nam sẽ thắng Campuchia trên sân nhà, bởi sau những trận đấu va vấp như cuộc đối đầu với Singapore thì các cầu thủ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, đó vẫn sẽ không phải một trận đấu dễ dàng. Vì thế, khi theo dõi trận đấu, tôi mong mọi người cứ giữ một tâm thế bình tĩnh. Hãy chờ đến tiếng còi mãn cuộc rồi chúng ta hãy đưa ra những nhận xét hay chia sẻ của mình. Tôi vẫn tin Việt Nam sẽ thắng, nhưng có thể sẽ không hề dễ".

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