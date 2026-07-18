Chung kết World Cup: Khi Argentina nắm trong tay loạt vũ khí đáng sợ

Cả 4 trận ở loạt knock-out World Cup 2026, Argentina đều bị dồn vào thế khó nhưng nhà đương kim vô địch vẫn biết cách vượt qua và tiến đến trận chung kết.

Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni tiến vào chung kết bằng hành trình "dị biệt". Argentina cho người xem cảm giác họ có thể, hoặc cận kề ngưỡng bị loại. Song, bằng một cách thần kỳ nào đó, Messi và đồng đội biết cách kết liễu đối thủ vào thời khắc định mệnh ở phút bù giờ hoặc hiệp phụ. "Những kẻ chết hụt thường sống dai dẳng", đó là chân lý trong bóng đá. Argentina đã "chết hụt" đến 3 lần liên tiếp và giờ họ hiên ngang tiến vào trận đấu cuối cùng.

Những người không thích Argentina sẽ nhận định rằng, họ ăn may. Và những người ủng hộ La Albiceleste sẽ ca ngợi đó là bản lĩnh của nhà vô địch.

Cả tập thể Argentina đang vào "form"

Lautaro Martinez có trận thứ 2 liên tiếp ghi bàn tại World Cup 2026. Anh bật cao đánh đầu tung lưới tuyển Anh, đưa Argentina ấn định chiến thắng tại bán kết. Trước đó, chân sút của Inter Milan ghi bàn kết liễu mọi hy vọng gỡ hòa của Thụy Sĩ.

Qua 4 trận knock-out, nhà ĐKVĐ có 4 người hùng khác nhau để tạo ra khoảnh khắc bước ngoặt, đưa họ vượt lên nắm lợi thế dẫn bàn. Ở trận Cape Verde, trung vệ Cristian Romero thực hiện pha không chiến và tác động khiến đối thủ phản lưới. Đến trận Ai Cập, Enzo Fernandez ghi bàn thắng "vàng".

Julian Alvarez là người thực hiện cú cứa lòng ngoạn mục vào lưới Thụy Sĩ, giúp Argentina vượt lên trong thế trận bế tắc. Sau cùng là Martinez. Đó là thực tế cho thấy khi Argentina rơi vào tình cảnh ngặt nghèo nhất, họ không chỉ có Messi. Những bàn thắng định đoạt của La Albiceleste phần lớn được ghi theo cùng kịch bản là tấn công bóng bổng và đây đang là thứ vũ khí nguy hiểm nhất từ phía họ.

Khi Argentina khó, sẽ có người hùng xuất hiện.

Có 63% bàn thắng của Argentina ghi ở 15 phút cuối trận và hiệp phụ. Không một đội tuyển nào tại World Cup 2026 tấn công hiệu quả hơn Argentina ở thời điểm cuối trận đấu. Họ làm được một lần, đó là may mắn. Đến lần 2 và 3, Argentina xuất thần. Nhưng nhà ĐKVĐ lặp lại lần 4, đó là sức mạnh thật sự và Tây Ban Nha phải cảnh giác ở trận chung kết.

Argentina đang có một loạt vũ khí "hạng nặng" để khoan phá hệ thống phòng ngự của đối thủ khi bị rơi vào thế bị dẫn bàn. Hãy nhìn lại cách họ đánh bại Anh, một mình Messi thực hiện tới 4 quả tạt có tính chất key pass (đường chuyền mở ra cơ hội). Tiền đạo, tiền vệ Argentina không một ai cao trên 1,8m nhưng đánh đầu tuyệt vời. Họ duy trì những miếng đánh bóng bổng bất ngờ trong cả 4 trận ở loạt knock-out.

La Albiceleste có những chân sút xa cực tốt, là Messi, Alvarez và Enzo. Thụy Sĩ chỉ cho Alvarez đúng một kẽ hở, họ trả giá. Tuyển Anh quá tập trung vào Messi, bị hút vào pha xử lý của "El Pulga", lộ ra khoảng trống cho Enzo và "Tam sư" bị trừng phạt.

Đó là bản lĩnh của đội hình còn giữ lại phần lớn cầu thủ từng vô địch World Cup 2022. Argentina có Messi đi bộ phần lớn ở 2/3 thời gian trước khi bung hết sức ở thời điểm đội nhà gặp khó. Trong tay HLV Scaloni đang có Martinez và Nico Gonzalez, 2 quân bài dự bị chiến lược đã vào sân và tạo ra khác biệt từ đầu giải đấu.

Tất nhiên, sẽ tốt hơn cho La Albiceleste nếu họ không lặp lại thế trận rượt đuổi tỷ số và đứng giữa lằn ranh sinh tử ở những phút cuối trận. Họ thoát hiểm 4 lần và chẳng ai đảm bảo sẽ có lần 5, nhất là khi chạm trán Tây Ban Nha, đội bóng luôn áp đảo đối thủ trong khả năng kiểm soát bóng. Sẽ không có chuyện Tây Ban Nha lùi toàn bộ cầu thủ về 1/3 cuối sân phòng ngự tương tự Anh hay Thụy Sĩ.

Khó lường với Lionel Scaloni

8 năm trước, khi HLV Scaloni được bổ nhiệm dẫn dắt Argentina, huyền thoại Diego Maradona còn cười nhạo: "Cậu ấy có lẽ điều khiển đèn giao thông còn không xong, sao có thể làm HLV Argentina được?". Khi đó, Scaloni là trợ lý tuyển Argentina, được đôn lên vị trí HLV trưởng. Maradona chê thẳng: "Đội tuyển cần có một HLV uy tín hơn".

Nhắc lại chuyện quá khứ để thấy Scaloni đã đi qua hành trình dài tôi luyện, chứng minh bản thân và đang tạo ra di sản cùng tuyển Argentina. Xuyên suốt chiến dịch World Cup 2026, người ta nhắc quá nhiều đến màn trình diễn bùng nổ từ Messi. Họ ca ngợi những khoảnh khắc xuất thần từ Alvarez, Enzo mà bỏ quên một điều, Scaloni đã và đang đưa ra các đấu pháp chiến thuật tuyệt vời tại World Cup 2026.

Trên Sky Sports, các BLV là cựu cầu thủ Anh đều bất ngờ khi Scaloni xếp Giuliano Simeone đá chính, trong khi De Paul bị đẩy lên ghế dự bị. Con trai Diego Simeone lần đầu đá chính tại World Cup 2026, được HLV Scaloni chỉ đạo pressing dữ dội ở cánh phải Argentina. Kết quả, Simeone chạy "điên cuồng" trên sân và không ngại bất kỳ tình huống va chạm.

Simeone đá chính, lựa chọn bất ngờ của Argentina trước Anh.

Có Simeone trên sân, Argentina chuyển hẳn sang hệ thống 4-4-2 để khắc chế lối chơi thuần tấn công biên của tuyển Anh. Càng về cuối World Cup 2026, người ta càng thấy Messi thi đấu biến ảo hơn. Đôi khi "El Pulga" chơi như một số 10, có thể là tiền đạo lùi sâu hoặc thuần bám cánh phải như những phút cuối trận bán kết.

Rất khó để đoán định chiến thuật của Argentina tại World Cup 2026. Sự xoay chuyển của nhà ĐKVĐ phụ thuộc vào cách HLV Scaloni bố trí con người. Giờ đây, trước trận chung kết, không thể đoán được Thiago Almada, Simeone hay De Paul đá chính.

Nếu là Almada trên sân, Argentina tập trung hỏa lực tấn công nhiều hơn. Simeone sẽ phù hợp cho thế trận căng thẳng, liên tục va chạm. De Paul là phương án để nhà ĐKVĐ cân bằng tuyến giữa. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua kịch bản Gonzalez được đá chính sau những trận vào sân từ ghế dự bị và thể hiện tốt.

Mọi vị trí trên hàng công Argentina có thể xoay chuyển tùy vào đấu pháp chiến thuật. Đây là cơ sở để CĐV Argentina tin rằng họ có cửa thắng Tây Ban Nha. Trái ngược La Albiceleste, "La Roja" hướng tới sự ổn định, duy trì bộ khung từ đầu World Cup 2026. Tây Ban Nha chỉ điều chỉnh các vị trí ở tuyến giữa, khi HLV Luis de la Fuente nắm trong tay Pedri, Dani Olmo, Fabian Ruiz và Gavi, mỗi người sẽ hợp cho từng thế trận.

Argentina và Tây Ban Nha tiến vào chung kết World Cup 2026 theo 2 con đường trái ngược. Tây Ban Nha không cần ồn ào nhưng nhẹ nhàng vượt qua từng thử thách, kể cả ứng viên số 1 (theo dự đoán của Opta) Pháp. Argentina thì đúng nghĩa là những chàng trai "vượt chông gai", tuy vất vả nhưng xứng đáng.

Cuộc đấu giữa Messi và Lamine Yamal ở 2 đầu chiến tuyến chắc chắn là tâm điểm của chung kết World Cup 2026 nhưng đây không phải là tất cả. Sức hấp dẫn của chung kết còn đến từ cuộc cạnh tranh nảy lửa của những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Và cả màn đấu trí cân não giữa Luis de la Fuente và Scaloni.