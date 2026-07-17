Chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina lập kỷ lục giá vé tại Mỹ

Giá vé trung bình trận Argentina gặp Tây Ban Nha vượt 11.000 USD (khoảng 280 triệu đồng), cao nhất trong lịch sử các sự kiện thể thao tổ chức tại Mỹ.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha trở thành sự kiện thể thao có giá vé đắt nhất từng được tổ chức tại Mỹ, tính theo dữ liệu trên thị trường bán lại. Theo Forbes, mức giá mua trung bình đã vượt qua nhiều sự kiện lớn như Super Bowl và NBA Finals.

Dữ liệu từ nền tảng giao dịch vé thứ cấp TickPick cho biết giá mua trung bình của một vé xem trận chung kết đạt 11.327 USD (khoảng 289 triệu đồng). Đây là mức cao nhất mà nền tảng này từng ghi nhận đối với một sự kiện thể thao tại Mỹ.

Mức giá thấp nhất để vào sân, thường được gọi là “get-in price”, hiện ở mức 6.943 USD (khoảng 177 triệu đồng) cho một vé. Con số này giảm nhẹ so với mức khoảng 7.200 USD (khoảng 184 triệu đồng) trước khi Argentina đánh bại tuyển Anh và giành quyền vào chung kết.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina là sự kiện thể thao có sức hút lớn nhất. (Ảnh: Reuters)

Giao dịch đắt nhất được ghi nhận tính đến chiều thứ Tư là hai vé tại khu vực 115A của MetLife Stadium. Mỗi vé có giá 28.479 USD (khoảng 724 triệu đồng), nâng tổng giá trị giao dịch lên 56.958 USD (khoảng 1,45 tỷ đồng).

Theo cách thống kê dựa trên giá mua trung bình của TickPick, trận chung kết World Cup 2026 vượt qua Super Bowl LVIII năm 2024 giữa San Francisco 49ers và Kansas City Chiefs. Sự kiện này từng đứng đầu danh sách với mức giá trung bình 9.411 USD (khoảng 240 triệu đồng).

Super Bowl LV năm 2021 giữa Tampa Bay Buccaneers và Kansas City Chiefs có giá trung bình 7.313 USD (khoảng 186 triệu đồng). Xếp tiếp theo là Super Bowl LIV năm 2020 giữa Kansas City Chiefs và San Francisco 49ers với mức 6.546 USD (khoảng 167 triệu đồng).

Trận thứ ba của NBA Finals 2026 giữa New York Knicks và San Antonio Spurs có giá vé trung bình 6.308 USD (khoảng 161 triệu đồng). Như vậy, mức giá của chung kết World Cup 2026 cao hơn gần 2.000 USD (khoảng 51 triệu đồng) so với sự kiện đứng thứ hai trong danh sách.

Giá vé tăng cao xuất phát từ sức hút của trận đấu giữa hai đội tuyển nổi bật nhất giải. Argentina đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch, trong khi Lionel Messi có thể thi đấu trận World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Phía đối diện, Tây Ban Nha trở lại chung kết World Cup lần đầu kể từ chức vô địch năm 2010. Cuộc đối đầu còn thu hút sự chú ý bởi màn so tài giữa Messi và thế hệ trẻ của bóng đá Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, giá vé trên thị trường thứ cấp không phải lúc nào cũng tăng theo diễn biến giải đấu. Forbes cho biết một số trận từng chứng kiến mức giá giảm mạnh do các đội tuyển được người mua kỳ vọng không góp mặt.

Trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ là một ví dụ. Hai đội lần lượt loại Mỹ và Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo trước đó. Việc hai ngôi sao hoặc đội tuyển có sức hút thương mại lớn không thể góp mặt khiến giá vé trận đấu giảm gần 60%.

Trong khi đó, trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh có mức giá thấp nhất gần 900 USD (khoảng 23 triệu đồng). Giá vé trận này giảm khoảng 300 USD (khoảng 7,7 triệu đồng) sau khi tuyển Anh thua Argentina ở bán kết.

Không chỉ riêng trận chung kết, World Cup 2026 được đánh giá là kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử 96 năm của giải đấu xét trên nhiều chỉ số.

Theo dữ liệu của SeatPick, giá vé trung bình khi giải khởi tranh là 1.622 USD (khoảng 41 triệu đồng). Đến vòng bán kết, con số tăng lên 4.162 USD (khoảng 106 triệu đồng).

Giá vé cao phản ánh nhu cầu lớn, quy mô tổ chức tại Bắc Mỹ và sức hút đặc biệt của các trận đấu có Messi. Tuy nhiên, phần lớn số liệu được Forbes dẫn lại đến từ thị trường bán lại, không phải giá vé chính thức do FIFA phát hành.

Trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha được tổ chức tại MetLife Stadium. Với mức giá trung bình hơn 11.000 USD (khoảng 280 triệu đồng), cuộc đối đầu này đã thiết lập một chuẩn mới về chi phí tham dự trực tiếp sự kiện thể thao tại Mỹ.