Trận chung kết Champions League 2025/26 (23h00 ngày 30/5, giờ Việt Nam) chứng kiến sự đối lập giữa PSG và Arsenal. PSG đang là ĐKVĐ và có năm thứ 2 liên tiếp lọt vào chung kết. Trong khi đó, Arsenal chưa từng đăng quang và lần gần nhất vào chung kết đã cách đây 20 năm.

PSG nổi bật với lối chơi tấn công hiện đại dưới bàn tay HLV Luis Enrique. Đội bóng nước Pháp sở hữu đội hình với những ngôi sao như Dembele, Doue, Kvaratskhelia, Vitinha, Hakimi.

Bên kia chiến tuyến, Arsenal nổi bật với hàng phòng ngự “tường đồng vách sắt”. Pháo thủ vừa vô địch Ngoại hạng Anh mà chỉ nhận trung bình 0,71 bàn thua/trận. Ấn tượng hơn, Arsenal vẫn đang bất bại tại Champions League mùa này và chỉ nhận trung bình 0,43 bàn thua/trận.

Đội hình dự kiến

PSG: Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, Bradley Barcola, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia.

Arsenal: David Raya, Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.

Nhận định PSG vs Arsenal

“Giáo sư” Wenger dự đoán tỉ số PSG vs Arsenal:

Bàn thắng đầu tiên sẽ rất quan trọng. Đây là chung kết Champions League, vì vậy trận đấu sẽ rất thận trọng – tôi không nghĩ PSG sẽ chơi thứ bóng đá hoa mỹ như họ đã thể hiện ở trận bán kết gặp Bayern Munich.

PSG sẽ lo lắng về việc bị thủng lưới trước khi gặp Arsenal, bởi vì họ biết mình sẽ gặp khó khăn. Một thế trận thận trọng sẽ rất phù hợp với Arsenal. Tôi dự đoán Arsenal sẽ thắng 1-0.

Nhà báo Marcotti (ESPN):

Nếu Arteta không bị cuốn theo lối chơi của PSG và tránh được một cuộc “chạy đua”, Arsenal sẽ chiến thắng. Dự đoán Arsenal thắng 2-1.

Nhà báo Tighe (ESPN):

Theo kinh nghiệm của tôi, kỹ thuật đỉnh cao thường thắng thế trước thể lực - và PSG là đội bóng có lối chơi hay nhất thế giới. Bất cứ khi nào một chung kết Champions League như thế trong khoảng 15 năm trở lại đây - từ việc Barcelona đánh bại MU năm 2009, đến việc PSG hủy diệt Inter năm 2025 - kỹ thuật thường giành chiến thắng. Dự đoán PSG thắng 2-0.

Siêu máy tính của trang Squawka:

Arsenal là đội sở hữu hàng thủ mạnh nhất giải. Nhưng trong trận chung kết Champions League, sức mạnh tấn công sẽ mang tính quyết định. Dự đoán PSG thắng 2-1.

Siêu máy tính của trang DAZN:

Nếu Arsenal có thể duy trì sự kiểm soát đã giúp họ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hai thập kỷ và bất bại ở Champions League 2025/26, đó sẽ là công thức chiến thắng.

Phong tỏa PSG trong những phút đầu trận và giành chiến thắng sít sao, đây sẽ là cách Arsenal năm giành được danh hiệu lớn nhất lịch sử CLB. Dự đoán Arsenal thắng 1-0.

Siêu máy tính của trang Opta:

Siêu máy tính Opta nghiêng về nhà đương kim vô địch PSG, nhưng chỉ với một khoảng cách không quá lớn. PSG được dự đoán có 56% cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch, trong khi Arsenal có 44% xác suất hoàn thành cú đúp lịch sử. Opta cũng nhận định trận đấu có 63,2% khả năng kết thúc trong 90 phút chính thức và 36,8% phải bước vào hiệp phụ hoặc phân định bằng loạt đá luân lưu 11m.