Chuẩn bị trình làng 4 cầu thủ nhập tịch, tân HLV của Indonesia vẫn đi châu Âu 'săn đầu người'

Theo tờ TribrataNews của Indonesia, giải FIFA World Series 2026 (Indonesia với vai trò chủ nhà sẽ đối đầu 3 đội khác, gồm Bulgaria, Quần đảo Solomon và St. Kitts & Nevis) sẽ là dịp ra mắt của HLV John Herdman, đồng thời giới thiệu 4 tân binh nhập tịch.

Đầu tiên là Pascal Struijk, h ậu vệ đang khoác áo Leeds United có ông bà ngoại là người Indonesia. Kế đến là một hậu vệ khác, Jenson Seelt của Wolfsburg với ông nội là người Maluku (Indonesia). Họ cũng tự tin cải thiện hàng công bằng việc chiêu mộ tiền đạo cao 188 cm Dean Zandbergen (VVV Venlo), sinh ra và chơi bóng tại Hà Lan nhưng có mẹ là người Depok, thành phố phía nam Jakarta. Cuối cùng là Laurin Ulrich (FC Magdeburg), tiền vệ sáng tạo từng đeo băng đội trưởng các đội trẻ ĐT Đức có mối liên hệ với xứ vạn đảo nhờ ông nội.

TribrataNews cho hay, cả 4 cầu thủ này đều đáp ứng các tiêu chí khắt khe của FIFA và sẵn sàng mang đến những giải pháp mới cho lối chơi của ĐT Indonesia dưới thời HLV Herdman, người ưa thích phong cách chơi bóng cường độ cao.

"Để nâng cao thứ hạng FIFA của ĐT Indonesia, hiện đang ở vị trí 122, việc tăng cường sức mạnh đội tuyển dựa trên các cầu thủ từ châu Âu là một ưu tiên chiến lược", TribrataNews nhấn mạnh.

Cũng vì vậy, tờ Sapos cho hay, HLV Herdman chuẩn bị có chuyến du hành châu Âu để tìm kiếm những cầu thủ mới. Vị chiến thuật gia người Anh đang tích cực tìm kiếm, dựa vào sự hỗ trợ của giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Alexander Zwiers.

Ông Arya Sinulingga, một thành viên của Ủy ban Điều hành của LĐBĐ Indonesia (PSSI) tiết lộ, HLV người Canada đang có trong tay danh sách cũng như dữ liệu các cầu thủ nhập tịch tiềm năng có nguồn gốc lai. Nguồn dữ liệu này được thu thập bởi bộ phận nghiên cứu chuyên sâu của PSSI, đứng đầu là Giám đốc kỹ thuật Alex Zwiers.

Đây là bước tiến mới của PSSI, khi hệ thống tuyển dụng được tổ chức bài bản hơn nhiều so với trước. Những cầu thủ "Indonesia kiều" sẽ được tổng hợp, phân tích kỹ lưỡng và đánh giá mức độ phù hợp, đảm bảo những người được chọn thuộc "hàng chất lượng cao", thay vì nhập tịch tùy tiện như những năm qua.