Chuẩn bị đối đầu Mỹ, Hà Lan ở World Cup 2023: Tuyển nữ Việt Nam đi châu Âu tập huấn

HLV Mai Đức Chung tại lễ bốc thăm chia bảng ở New Zealand ngày 22-10 - Ảnh: VFF

Chiều 22-10, kết quả bốc thăm World Cup nữ 2023 đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng E cùng với tuyển Mỹ, Hà Lan và một đội giành chiến thắng trong trận chung kết play-off nhóm A (gồm Thái Lan, Cameroon, Bồ Đào Nha).



Mừng vì chung bảng với... tuyển Mỹ

World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8-2023 tại Úc và New Zealand. So với World Cup 2019, giải đấu năm nay đã tăng từ 24 lên 32 đội, được chia làm 8 bảng đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Lá thăm đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng "tử thần" khi có sự góp mặt của đương kim vô địch Mỹ và đương kim á quân Hà Lan.

Mỹ là đội tuyển nữ mạnh nhất thế giới khi từng 4 lần vô địch, 1 lần đứng thứ hai và 3 lần đứng thứ ba tại World Cup.

Có mặt tại Đại sứ quán Úc ở Hà Nội để xem trực tiếp lễ bốc thăm, tuyển thủ Tuyết Dung cho biết cô đã nghĩ đến việc mong được gặp Mỹ ở vòng bảng World Cup 2023. Cầu được ước thấy, Tuyết Dung nói cô và cả đội sẽ nỗ lực hết mình.

Tiền đạo Huỳnh Như đang thi đấu tại Bồ Đào Nha chia sẻ: "Lúc mới qua Bồ Đào Nha, các đồng đội của tôi đều không biết Việt Nam ở đâu.

Tôi nghĩ việc tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023 không chỉ là dịp được thi đấu, học hỏi từ các đối thủ hàng đầu thế giới mà còn là cơ hội để đưa Việt Nam khẳng định với các nước tại sân chơi World Cup".

HLV trưởng Mai Đức Chung thậm chí còn bày tỏ sự vui mừng khi nằm chung bảng với đội tuyển Mỹ, Hà Lan.

Ông Chung nói: "Tuyển nữ Việt Nam bốc thăm vào bảng đấu rất tốt. Tốt ở chỗ chúng ta không thể trả tiền để mời tuyển nữ Mỹ, Hà Lan sang Việt Nam đấu, bởi họ là những đội bóng hàng đầu thế giới. Được thi đấu với những đội bóng mạnh như vậy, cầu thủ sẽ ngày càng tiến bộ".

New Zealand tạo mọi điều kiện cho đội tuyển Việt Nam

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - cho biết nhìn vào đối thủ thì thấy sự chênh lệch trình độ rất lớn giữa đội tuyển Việt Nam với Mỹ, Hà Lan. Dù vậy, đến được với World Cup đã là điều kỳ diệu nên tuyển Việt Nam sẽ cố hết sức trên tinh thần học hỏi kinh nghiệm.

Về kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2023, ông Hoài Anh nói: "Tháng 2-2023 lượt đi Giải vô địch quốc gia sẽ diễn ra. Kết thúc giải, tuyển Việt Nam sẽ đi tập huấn nước ngoài liên tục để chuẩn bị cho SEA Games 32 vào tháng 5-2023 tại Campuchia và World Cup 2023.

VFF đã tính toán để đưa tuyển Việt Nam đi châu Âu tập huấn với hy vọng đội làm quen với những nền bóng đá phát triển, sẵn sàng cho việc đối đầu với Mỹ, Hà Lan tại World Cup 2023".

HLV Mai Đức Chung cho biết tuyển Việt Nam có thể sẽ đi tập huấn tại Đức - nơi có điều kiện lý tưởng và cũng gần gũi với Hà Lan. Do tháng 7 ở Việt Nam là mùa hè nhưng ở New Zealand là mùa đông nên VFF sẽ đưa đội nữ Việt Nam đến New Zealand sớm để tập huấn, làm quen với điều kiện thời tiết, múi giờ nơi diễn ra World Cup.

Trả lời Tuổi Trẻ ngày 22-10, bà Tredene Dobson - đại sứ New Zealand tại Việt Nam - cho biết sẽ phối hợp cùng VFF hỗ trợ những gì tốt nhất cho tuyển Việt Nam lên đường đến New Zealand dự giải.